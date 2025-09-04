Nga: Không bàn chuyện đưa quân đội nước ngoài vào Ukraine hậu xung đột 04/09/2025 10:48

Trong buổi họp báo ngày 4-9 bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) tại TP Vladivostok (Nga), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow bác ý tưởng đưa quân đội nước ngoài vào Ukraine sau khi kết thúc chiến sự giữa Moscow và Kiev, theo hãng thông tấn TASS.

Trả lời câu hỏi liên quan kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) có thể triển khai quân đội tới Ukraine như một phần của các biện pháp đảm bảo an ninh cho Kiev, bà Zakharova tuyên bố Moscow “không có ý định thảo luận” về sự can thiệp quân sự của nước ngoài vào Ukraine.

Bà Zakharova cho rằng việc châu Âu can thiệp quân sự vào Ukraine “dù dưới bất kỳ hình thức hay định dạng nào, về cơ bản đều là không thể chấp nhận được và làm suy yếu mọi an ninh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trả lời báo chí bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) tại Vladivostok hôm 4-9. Ảnh: RIA NOVOSTI

Bà Zakharova cáo buộc rằng những yêu cầu mà chính quyền Kiev đang đòi hỏi như điều kiện đàm phán kết thúc chiến sự với Moscow “không phải là đảm bảo an ninh cho Ukraine, mà là những đảm bảo cho mối đe doạ đối với lục địa châu Âu”.

Trước đó, vào ngày 31-8 Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo trên tạp chí Financial Times về “một kế hoạch khá rõ ràng“ liên quan khả năng điều quân đến Ukraine như một phần đảm bảo an ninh sau lệnh ngừng bắn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng một kế hoạch như vậy là EU đang “tự bắn vào chân mình”.

Bà Zakharova cũng chỉ trích việc Mỹ chấp thuận bán hơn 3.000 tên lửa tầm xa ERAM cùng nhiều khí tài khác cho Ukraine là đi ngược lại nguyện vọng mà Washington đã nêu ra trong việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hoà bình.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 3-9 đã nhấn mạnh rằng ưu tiên hàng đầu của Moscow vẫn là giải quyết vấn đề Ukraine bằng biện pháp hòa bình và Nga đang thực hiện những bước đi cụ thể để có thể đạt được mục tiêu đó.

Tuy nhiên, Moscow cho rằng chỉ có thể đạt được “nền hòa bình bền vững” giữa Nga và Ukraine nếu những phần lãnh thổ mà Moscow đã sáp nhập và kiểm soát (bán đảo Crimea cùng 4 tỉnh miền đông Ukraine bao gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia) phải được “công nhận và hợp thức hóa bằng hình thức pháp lý quốc tế”.

Ukraine luôn công khai bác bỏ mọi ý tưởng trao đổi lãnh thổ và kêu gọi các đảm bảo an ninh mạnh mẽ từ phương Tây, gồm cả phương án tương tự điều 5 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đang tích cực đối thoại với các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông Zelensky có kế hoạch điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 4-9 và công bố văn bản quy định cụ thể về các đảm bảo an ninh cho Ukraine vào cuối tuần này.