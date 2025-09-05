Nga: Mời ông Zelensky tới Moscow ‘đối thoại, không phải đầu hàng’ 05/09/2025 13:10

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết ông Putin đích thân mời ông Zelensky tới Moscow "để đối thoại, không phải đầu hàng".

Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) hôm 5-9, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho biết mục đích Tổng thống Nga Vladimir Putin mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moscow để đối thoại nhưng phía Kiev đã từ chối, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc ông Putin mời ông Zelensky tới Moscow "để đối thoại, không phải đầu hàng”.

Ông Peskov lưu ý rằng lời mời ông Zelensky tới Moscow này là “đề xuất của ông Putin” nhưng Điện Kremlin “nhận thấy cá nhân ông Zelensky đã từ chối thông qua Ngoại trưởng của ông ấy.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 3-9 đã công khai từ chối lời mời ông Zelensky tới Moscow, coi đây là đề xuất “không thể chấp nhận được”.

Ông Sybiha cho biết ông Zelensky sẵn sàng gặp ông Putin nhưng phải ở các quốc gia trung lập. Kiev nhận thấy có ít nhất 7 quốc gia như vậy sẵn sàng tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn hôm 5-9 bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF). Ảnh: TASS

Cũng trong buổi phỏng vấn, ông Peskov cho biết ông Putin vẫn lạc quan về triển vọng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Theo lời ông Peskov, Tổng thống Nga “nói rằng vẫn có ánh sáng ở cuối đường hầm”, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm các cuộc đàm phán hoàn tất.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine một cách hoà bình, nhưng nếu không có cơ hội để làm điều đó Moscow sẽ tiếp chiến sự dưới tên gọi “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng hiện diện quân sự của phương Tây ở Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh cho Kiev, ông Peskov trả lời rằng điều này chắc chắn là không thể, theo hãng tin RIA Novosti.

[Sự hiện diện quân sự của Mỹ và châu Âu tại Ukraine] không thể coi là sự đảm bảo an ninh cho Ukraine mà đất nước chúng tôi có thể chấp nhận được” – ông Peskov nói.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 4-9 đã họp với lãnh đạo 35 nước trong “liên minh tự nguyện” hỗ trợ Ukraine.

Sau cuộc họp, ông Macron cho biết 26 quốc gia đã cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột bằng các biện pháp hỗ trợ từ lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.