Ông Putin công bố kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi 05/09/2025 08:17

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh điện hạt nhân cần tiếp tục được phát triển vì là "lĩnh vực truyền thống mạnh mẽ" của nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-9 công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện hạt nhân nổi ở khu Chukotka thuộc vùng Viễn Đông của nước này, theo đài RT.

Ông Putin đưa ra thông báo trên trong một cuộc họp về việc phát triển các tổ hợp nhiên liệu và năng lượng ở vùng Viễn Đông, diễn ra tại TP Vladivostok (Nga).

Theo ông Putin, dự án nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ là nguồn cấp năng lượng quan trọng cho Nhà máy khai thác và chế biến Bystrinsky trong khu vực.

Ngoài dự án nhà máy nổi ở Chukotka, Tổng thống Nga cho biết rằng 2 nhà máy điện hạt nhân mới ở tỉnh Primorsky và Khabarovsk tại vùng Viễn Đông cũng đã được lên kế hoạch xây dựng.

Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới Akademik Lomonosov do Nga phát triển. Ảnh: Lev Fedoseyev/TASS

Ông lưu ý thêm rằng Nga hiện đã triển khai thành công các nhà máy điện hạt nhân công suất nhỏ tại TP Yakutsk và Chukotka.

Cũng tại cuộc họp, ông Putin nhấn mạnh các dự án nhà máy điện hạt nhân cần tiếp tục được phát triển mạnh vì chúng vốn là "lĩnh vực truyền thống mạnh mẽ" của Nga và chúng hầu như không tạo ra khí thải carbon.

"Các dự án nhà máy điện hạt nhân có thể được coi là năng lượng xanh một cách chính đáng. Chúng hầu như không phát thải carbon. Tất nhiên, chúng ta phải tiếp tục phát triển hướng đi đầy hứa hẹn này hơn nữa" - hãng thông tấn TASS dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga.

Nhà máy điện hạt nhân nổi là một mô hình xây dựng nhà máy hạt nhân độc lập, có thể di chuyển trên biển, được xây dựng nhằm cung cấp điện cho các khu vực biệt lập xa xôi mà không cần phải xây dựng hạ tầng trên đất liền, trong khi những hình thức sản xuất điện khác không khả thi.

Năm 2020, Nga đã vận hành thương mại thành công nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới - Akademik Lomonosov.

Với hai lò phản ứng, mỗi lò sản xuất 35 megawatt cùng thiết kế ứng dụng công nghệ tàu phá băng nhằm hoạt động tốt ở vùng biển Bắc Cực, Akademik Lomonosov đến nay vẫn đang là một nguồn cấp điện quan trọng ở vùng Viễn Đông của Nga.

Chuyến thăm TP Vladivostok của Tổng thống Putin diễn ra trước khi ông tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF), dự kiến tổ chức từ ngày 3 đến 6-9 tại khuôn viên ĐH Liên bang Viễn Đông (Nga).