Chiến sự Nga - Ukraine 5-9: Loạt tỉnh Ukraine bị không kích, 41 dân thường thương vong; UAV bay sang không phận Ba Lan 05/09/2025 07:59

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua xảy ra 129 cuộc giao tranh trên tiền tuyến; Nóng cuộc chiến UAV; Ông Trump vẫn sẵn sàng gặp ông Putin và ông Zelensky.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp leo thang dữ dội với loạt vụ không kích từ hai bên.

Hai UAV xâm phạm không phận Ba Lan

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 4-9 có 129 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) vẫn là nơi nóng nhất.

“Kể từ đầu ngày, đã có 129 cuộc giao tranh diễn ra. Đối phương đã thực hiện 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và 53 cuộc không kích, phóng 3 tên lửa và thả 80 quả bom dẫn đường. Ngoài ra, Nga đã triển khai 1.931 máy bay không người lái (UAV) cảm tử và thực hiện 3.427 cuộc pháo kích vào các vị trí của Ukraine và các khu vực đông dân cư”- theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine.

Lữ đoàn cơ giới số 33 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ chính quyền các địa phương ở Ukraine rằng 15 người thiệt mạng và 26 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine trong ngày 4-9.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 112 UAV Shahed trong đêm, trong đó hệ thống phòng không Ukraine đã đánh chặn được 84 chiếc. 28 UAV đã tấn công 17 địa điểm, các mảnh vỡ rơi trúng 5 địa điểm khác.

Tỉnh Donetsk là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 11 người thiệt mạng và 16 người bị thương trong ngày, theo Tỉnh trưởng Vadym Filashkin.

Tỉnh trưởng tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin báo cáo về 2 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương tại tỉnh này.

Tại tỉnh Kharkiv, các cuộc không kích của Nga đã làm 1 người chết và 6 người bị thương, Tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết.

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - Serhii Lysak đưa tin về 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này.

Tỉnh Sumy ghi nhận 133 cuộc không kích vào 41 khu định cư trong ngày 4-9. Các cuộc tấn công làm 1 dân thường bị thương.

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ước tính rằng Nga đã tổn thất 1.085.410 quân tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, trong đó bao gồm 840 thương vong trong ngày 4-9.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

. Ngày 4-9, Tư lệnh Tác chiến Lực lượng Vũ trang Ba Lan Maciej Klisz nói rằng 2 UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan trong đêm 3-9 nhưng không bị bắn hạ vì không gây nguy hiểm, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi đã ghi nhận hai lần vi phạm không phận. Hai lần vi phạm này đều nằm trong sự kiểm soát hoàn toàn của các lực lượng quốc gia và đơn vị thuộc hệ thống phòng thủ quốc gia” - ông Klisz nói, song không nêu đó là UAV của nước nào.

2 UAV đã rời khỏi lãnh thổ Ba Lan mà không gây thiệt hại, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan Wieslaw Kukula xác nhận.

Vụ việc diễn ra vài tuần sau khi một UAV Nga rơi xuống miền đông Ba Lan mà giới chức Warsaw mô tả là một hành động khiêu khích có chủ ý.

Có tin nhóm rà phá bom mìn Đan Mạch ở Ukraine trúng tên lửa, 2 người chết

Một tên lửa của Nga đã đánh trúng một nhóm rà phá bom mìn nhân đạo của Đan Mạch tại tỉnh Chernihiv ngày 4-9, khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương, Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch cho biết.

Hậu quả vụ tấn công trúng nhóm rà phá bom mìn của Đan Mạch ngày 4-9. Ảnh: CẢNH SÁT QUỐC GIA UKRAINE

“Với nỗi buồn sâu sắc, Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch (DRC) xác nhận một trong những điểm rà phá bom mìn nhân đạo của chúng tôi tại Ukraine đã bị trúng tên lửa vào sáng nay. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 2 đồng nghiệp người Ukraine và làm 8 người bị thương” - DRC viết trên Facebook.

DRC gọi vụ tấn công là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

“Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các đội của DRC chỉ tiến hành hoạt động nhân đạo dân sự rà phá bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh nhằm bảo vệ cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để tiếp cận an toàn tới hạ tầng thiết yếu, đất canh tác và nhà cửa” - tổ chức này viết.

Vụ tấn công xảy ra tại cộng đồng Kyselivska, theo Tỉnh trưởng tỉnh Chernihiv - ông Viacheslav Chaus.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh - bà Kaja Kallas gọi những cuộc tấn công như vậy cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Nga chưa bình luận về vụ tấn công.

Nga bắn hạ hàng chục UAV Ukraine tại Biển Đen

. Bộ Quốc phòng Nga ngày 4-9 đưa tin hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 46 UAV của Ukraine trên không phận các khu vực của Nga và Biển Đen, theo hãng thông tấn TASS.

. Một nguồn tin thực thi pháp luật nói với TASS rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 7 UAV của Ukraine trên bầu trời TP Lugansk trong 24 giờ qua.

Chính quyền Donetsk do Nga bổ nhiệm báo cáo về 22 cuộc pháo kích của Ukraine vào khu vực trong ngày 4-9, sử dụng 23 quả đạn.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin rằng các nhóm tác chiến của Nga đã khiến Ukraine mất khoảng 1.370 binh sĩ trong ngày qua.

Ông Witkoff: Ông Trump vẫn sẵn sàng gặp ông Putin và ông Zelensky

Ngày 4-9, Đặc phái viên tổng thống Mỹ - ông Steven Witkoff nói với “liên minh thiện chí” rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức một cuộc gặp ba bên với Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin.

Ông Steven Witkoff - Đặc phái viên tổng thống Mỹ. Ảnh: TASS

Ông Witkoff cho biết ông Trump “vẫn cam kết tìm hiểu mọi con đường để làm trung gian hòa bình ở Ukraine”.

Ông Witkoff đã có cuộc họp với các thành viên của “liên minh thiện chí” tại thủ đô Paris (Pháp) hôm 4-9.

Sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng 26 quốc gia đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột, trong đó sẽ bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.