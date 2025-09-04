Ông Putin nói sẵn sàng tiếp đón ông Zelensky tại Moscow 04/09/2025 12:13

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp chỉ có ý nghĩa khi được chuẩn bị kỹ và mang lại kết quả thực chất.

Ngày 3-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại thủ đô Moscow (Nga), theo đài RT.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh các cuộc "gặp chỉ đơn giản để gặp” sẽ là “con đường vô nghĩa”, mà những cuộc đối thoại như vậy cần phải mang tính thực chất.

“Đó là con đường vô nghĩa nếu chỉ gặp, nói một cách cẩn trọng, người đứng đầu trên thực tế của chính quyền [Ukraine]. Điều đó hoàn toàn có thể, tôi chưa bao giờ từ chối, miễn là cuộc gặp được chuẩn bị kỹ và mang lại một số kết quả tích cực” - ông Putin nói khi được hỏi liệu ông có kế hoạch gặp ông Zelensky hay không.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Nga tổ chức cuộc gặp này trong hội nghị thượng đỉnh tại bang Alaska (Mỹ) hôm 15-8.

“Nếu ông Zelensky sẵn sàng, ông ấy có thể đến Moscow và cuộc gặp sẽ diễn ra” - ông Putin khẳng định.

Đồng thời, chủ nhân Điện Kremlin lặp lại lo ngại về tính chính danh của nhà lãnh đạo Ukraine và liệu cuộc gặp như vậy có “thực sự có ý nghĩa” hay không. Ông Putin nhấn mạnh nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã hết từ lâu, trong khi Ukraine không có cơ chế pháp lý nào để gia hạn.

Ông Zelensky chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng trên tờ Kompas (Indonesia) cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định ưu tiên hàng đầu của Moscow vẫn là giải quyết xung đột Nga-Ukraine bằng biện pháp hòa bình, đồng thời cho biết Nga đang triển khai các bước đi cụ thể để đạt được mục tiêu này.

Ông Lavrov nhắc lại rằng Moscow đã khởi xướng nối lại đàm phán trực tiếp Nga-Ukraine vào mùa xuân năm nay, dẫn đến 3 vòng đàm phán tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Lavrov lưu ý hai bên đã đạt được “một số tiến triển nhất định”, trong đó có trao đổi tù binh và hồi hương thi thể binh sĩ tử trận.