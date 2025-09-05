Ông Putin nhắn Mỹ: Đại bàng luôn nhìn cả hai hướng 05/09/2025 16:58

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow "không thọc gậy bánh xe" khi hợp tác, nhấn mạnh doanh nghiệp Mỹ có thể hưởng lợi từ những dự án chung với Nga nếu Washington bật đèn xanh.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 tại TP Vladivostok (Nga) ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow "không thọc gậy bánh xe" và sẵn hợp tác với các nước, trong đó có Mỹ, theo hãng thông tấn TASS.

“Đại bàng hai đầu, một trong những biểu tượng quốc gia của chúng tôi, nhìn cả hai hướng. Chúng tôi có quay lưng lại với ai không? Không hề. Đại bàng vẫn luôn nhìn cả hai hướng như trước nay” - ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga cho biết thêm rằng các công ty Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm và đề xuất hợp tác sản xuất khí đốt tự nhiên tại Alaska (Mỹ) với phía Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) ở TP Vladivostok (Nga), ngày 5-9. Ảnh: Vladimir Smirnov/TASS

Ông cũng nhấn mạnh các công ty Mỹ và Nga đều mong muốn hợp tác với nhau, và các doanh nghiệp Mỹ có thể hưởng lợi từ những dự án chung nếu Washington bật đèn xanh.

“Chúng tôi nhận được những đề xuất hợp tác tốt với các công ty Mỹ ở Alaska. Hơn nữa, ở đó có nguồn tài nguyên, còn chúng tôi có công nghệ khai thác và hóa lỏng khí hiệu quả hơn nhiều so với một số đối tác Mỹ. Họ biết điều này” - ông nói.

Tổng thống Nga nói thêm rằng Nga cũng sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc cùng các nước khác, trong đó có Mỹ, ở khu vực Bắc Cực.

“Chúng tôi cũng đã thảo luận với các bạn Trung Quốc về cơ hội hợp tác theo hình thức ba bên tại một số mỏ của chúng tôi ở Bắc Cực, có thể thực hiện ngay bây giờ. Những đề xuất này đã được đặt lên bàn để xem xét và chỉ cần một quyết định chính trị” - ông Putin lưu ý.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về phát ngôn trên của Tổng thống Putin.

Với chủ đề "Viễn Đông: Hợp tác vì Hòa bình và Thịnh vượng", Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) lần thứ 10 được tổ chức dự kiến đến ngày 6-9, bao gồm hơn 100 phiên họp chuyên đề thuộc 7 lĩnh vực. Theo TASS, EEF năm nay đã thu hút hơn 4.500 đại biểu đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tham gia.