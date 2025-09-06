Chiến sự Nga - Ukraine 6-9: UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga; Ông Medvedev nói về đảm bảo an ninh cho Ukraine 06/09/2025 07:36

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng với 103 cuộc giao tranh trong ngày; Kiev nói Moscow đang giảm tấn công Sumy, tập trung cho khu vực khác; Ukraine, Slovakia tranh cãi chuyện tấn công đường ống dầu Nga.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang trên cả chiến trường và trong phát ngôn của các bên.

Ukraine: Nga giảm tấn công Sumy, tập trung các khu vực khác

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 5-9 đã có 103 cuộc giao tranh trên tiền tuyến.

Theo bộ này, trong ngày qua, pháo binh Nga lại tấn công biên giới Ukraine, nhắm vào một số khu vực của tỉnh Chernihiv và tỉnh Sumy.

Dù vậy, lực lượng biên phòng Ukraine ngày 5-9 cho biết Sumy gần đây ghi nhận số lượng các cuộc tấn công của Nga đã giảm khi Moscow triển khai quân tới các khu vực khác.

Theo người phát ngôn Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andriy Demchenko, Nga đang dần rút lực lượng khỏi Sumy để tái triển khai, đặc biệt là về phía Nam.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Trong ngày 5-9, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak nói rằng lực lượng Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo binh vào các quận Nikopol và Synelnykove ở tỉnh này, gây thiệt hại cho các cơ sở y tế và giáo dục, các tòa nhà dân cư và làm 5 người bị thương.

Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Kherson - ông Oleksandr Prokudin báo cáo về 1 người thiệt mạng ở tỉnh này sau khi trúng pháo kích của nga.

Tại thủ đô Kiev, lực lượng ứng phó khẩn cấp đã vô hiệu hóa các mảnh vỡ từ một tên lửa của Nga có chứa đầu đạn đang hoạt động.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga

Rạng sáng 5-9, UAV Ukraine đã tấn công nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu Rosneft lớn nhất của Nga tại TP Ryazan (Nga) và một kho dầu ở tỉnh Luhansk, tờ Kyiv Independent dẫn lời chỉ huy lượng tác chiến bằng UAV của Ukraine - ông Robert “Madyar” Brovdi.

Người dân TP Ryazan (cách Moscow 180 km về phía đông nam) nói với hãng tin Shot rằng họ nghe thấy nhiều tiếng nổ vào khoảng 2 giờ sáng (giờ địa phương), sau đó là một đám cháy bùng lên sáng rực bầu trời.

Đám cháy lớn được cho là ở TP Ryazan vào rạng sáng 5-9. Nguồn: TELEGRAM

Ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội dường như cho thấy một đám cháy lớn cùng khói đen dày đặc bốc lên từ nhà máy lọc dầu, nằm ở phía nam TP Ryazan.

Tỉnh trưởng tỉnh Ryazan - ông Pavel Malkov nói rằng có 8 UAV bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh và cho biết mảnh vỡ rơi xuống 1 khu công nghiệp, đồng thời khẳng định không có thương vong hay thiệt hại ở khu dân cư.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 92 UAV Ukraine trong đêm 4, rạng sáng 5-9.

Ukraine không coi Trung Quốc là nước bảo đảm an ninh

Ngày 5-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Heorhii Tykhyi nói rằng Ukraine không coi Trung Quốc là nước bảo đảm an ninh và kêu gọi Bắc Kinh giữ vững lập trường không ủng hộ xung đột.

“Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng tôi không coi những quốc gia này là những nước bảo đảm an ninh tiềm năng cho Ukraine. Nga đã tấn công Ukraine và do đó không thể là người bảo đảm an ninh cho Ukraine. Và chúng tôi cũng không coi Trung Quốc là người bảo đảm an ninh cho Ukraine” - ông Tykhyi nói, cho biết Ukraine tin tưởng vào “liên minh thiện chí” khi nói về bảo đảm an ninh.

Người phát ngôn cũng nhắc lại lập trường của Ukraine rằng Trung Quốc trên thực tế nên tuân thủ lập trường đã tuyên bố là không ủng hộ Nga, chiến sự và ủng hộ hòa bình, giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của ông Tykhyi.

Ukraine, Slovakia tranh cãi chuyện tấn công đường ống dầu Nga

Ngày 5-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẽ không ngừng đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra sau khi Hungary và Slovakia yêu cầu Kiev không tấn công đường ống dẫn dầu của Nga.

Tổng thống Zelensky ngày 5-9 đã có cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico tại TP Uzhhorod ở phía tây Ukraine.

Cuộc họp diễn ra sau các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba - nơi cung cấp dầu thô của Nga cho Hungary và Slovakia.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine sẵn sàng cung cấp khí đốt và dầu cho Slovakia miễn là không phải khí đốt hoặc dầu của Nga. Ông nói thêm rằng “dầu mỏ Nga, cũng như khí đốt Nga, không có tương lai”.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, ông Fico nói rằng Ukraine và Slovakia có “quan điểm hoàn toàn trái ngược” về năng lượng.

“Tôi đã nói rằng tôi tôn trọng quan điểm của tổng thống Ukraine nhưng tôi cũng mong các bạn tôn trọng quan điểm của chúng tôi” - ông Fico nói.

Ông Medvedev: Không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu không có tiếng nói ​​của Nga

Ngày 5-9, phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine nếu không tính đến lập trường của Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

“Liên minh thiện chí đang tập hợp và thảo luận về những cam kết nào sẽ đưa ra cho Ukraine. Nhưng họ đã hỏi ý kiến ​​chúng tôi chưa? Nếu đã có xung đột hay chiến dịch quân sự đặc biệt, thì khi xây dựng bất kỳ đề xuất nào, họ ít nhất cũng phải tham khảo ý kiến chúng tôi” - ông Medvedev nói.

“Thay vào đó, họ tự nghĩ ra điều gì đó, từ hư không mà dựng lên, rồi coi đó là bảo đảm. Điều này sẽ không đem lại hệ quả nào cả” - quan chức Nga nhấn mạnh.

Ông Medvedev đưa ra bình luận sau cuộc họp của “liên minh thiện chí” tại Pháp ngày 4-9. Theo đó, 26 thành viên của liên minh đã cam kết cung cấp các bảo đảm an ninh cho Ukraine hậu xung đột, trong đó sẽ bao gồm lực lượng quốc tế trên bộ, trên biển và trên không.

Trong ngày 5-9, Tổng thống Zelensky nói rằng đảm bảo an ninh cho Ukraine phải được thực hiện ngay lập tức.

“Bước đầu tiên để chấm dứt bất kỳ cuộc chiến nào là ngừng bắn. Nếu áp lực tăng lên chứ không giảm đi, nếu có các đảm bảo an ninh và trừng phạt, điều này tự nhiên sẽ thúc đẩy ông Putin đi đúng hướng” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng các đảm bảo phải được thực hiện “mà không cần chờ đến khi giao tranh kết thúc” và nhấn mạnh rằng các bảo đảm không chỉ bao gồm hỗ trợ quân sự mà còn cả đảm bảo kinh tế.