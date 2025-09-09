Ông Lavrov: Nga không muốn xây 'bức tường Berlin như phương Tây' 09/09/2025 07:20

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không muốn xây "bức tường Berlin", không có ý định trả đũa các công ty phương Tây đã gây sức ép với Nga liên quan xung đột Ukraine.

Ngày 8-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow không có ý định “trả đũa hay trút giận” lên các công ty đã lựa chọn ủng hộ chính phủ phương Tây trong việc hậu thuẫn Ukraine và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Moscow.

Ông Lavrov nói thêm rằng thái độ thù địch thường chỉ dẫn tới sai lầm, theo đài RT.

“Khi các đối tác phương Tây của chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta sẽ không xua đuổi họ. Nhưng chúng ta sẽ ghi nhớ rằng, khi rút chạy theo lệnh của lãnh đạo chính trị, họ đã tự cho thấy sự thiếu tin cậy” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói Nga không muốn xây 'bức tường Berlin như phương Tây'. Ảnh: SPUTNIK

Theo ông Lavrov, khả năng tiếp cận thị trường Nga trong trong tương lai cũng sẽ phụ thuộc vào việc các công ty này có gây rủi ro cho những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và an ninh của Moscow hay không.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẵn sàng hợp tác và không có ý định tự cô lập.

“Chúng ta sống trên cùng một hành tinh nhỏ bé. Xây bức tường Berlin là theo kiểu phương Tây, Chúng tôi không muốn dựng bất kỳ bức tường nào” - ông Lavrov nói.

“Chúng tôi muốn làm việc một cách chân thành, và nếu các đối tác sẵn sàng làm điều tương tự trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chúng ta sẵn sàng đối thoại với tất cả” - nhà ngoại giao Nga nói, nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska như một ví dụ về sự gắn kết mang tính xây dựng.

Trước đó, ngày 6-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng các doanh nghiệp phương Tây sẽ được chào đón quay lại Nga nếu các doanh nghiệp này không ủng hộ quân đội Ukraine và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước cũng như với nhân viên Nga.