ẢNH-VIDEO: Nga khôi phục truyền thống cổ xưa của Chính thống giáo từ 400 năm trước 08/09/2025 08:33

(PLO)- Khoảng 40.000 tín đồ tham gia lễ rước truyền thống của Chính thống giáo Nga, vốn bị gián đoạn từ Cách mạng Nga năm 1917 nay được khôi phục.

Ngày 7-9, hàng chục nghìn tín đồ Chính thống giáo đã tham gia cuộc rước lớn mừng lễ Hội đồng các Thánh của Moscow - một ngày lễ của Giáo hội Chính thống Nga nhằm tôn vinh các vị thánh của thủ đô.

Sự kiện này đánh dấu sự khôi phục một truyền thống từng bị gián đoạn sau Cách mạng Nga năm 1917, đài RT đưa tin.

Cuộc rước do Thượng phụ Kirill - người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga - dẫn đầu, với sự tham gia của hàng giáo phẩm thuộc giáo phận Moscow, các cộng đồng tu viện và đông đảo giáo dân. Ban tổ chức ước tính có khoảng 40.000 người tham dự.

Hàng giáo phẩm và tín đồ mang theo cờ phướn nhiều màu khắc họa hình ảnh các thánh trong lễ rước của Chính thống giáo ở Moscow ngày 7-9. Ảnh: SPUTNIK

Các tín hữu không chỉ đến từ khắp nước Nga mà còn từ CH Czech, Uzbekistan, Serbia, Ý và nhiều quốc gia khác. Đoàn rước khởi hành từ Nhà thờ Chúa Cứu thế ở trung tâm Moscow và tiến về Tu viện Novodevichy, cách đó 6 km.

Video khoảng 40.000 tín đồ tham gia lễ rước Chính thống giáo ở Moscow ngày 7-9. Nguồn: RT

Các video được chia sẻ trên mạng cho thấy hàng giáo phẩm và tín đồ mang theo cờ phướn nhiều màu khắc họa hình ảnh các thánh, đồng thanh hô vang “Đức Kitô đã sống lại” và được các ca đoàn đáp lại “Quả thật Người đã sống lại”.

Nhiều người hát thánh ca trong khi người dân Moscow đứng dọc hai bên đường theo dõi.

Trước cuộc rước, Thượng phụ Kirill đã chủ trì một thánh lễ tại Nhà thờ Chúa Cứu thế. Phát biểu trước sự kiện, Thượng phụ Kirill nhấn mạnh rằng cuộc rước khẳng định vị thế của Moscow như “thủ đô của Chính thống giáo” và hy vọng truyền thống cổ xưa này sẽ được phục hưng.

“Moscow là một thủ đô Chính thống giáo thực sự của Tổ quốc chúng ta. Đây là thành phố rộng mở với anh em thuộc các tôn giáo khác, ghi nhận đóng góp của họ cho lịch sử chung, nhưng đồng thời cũng là thành phố sẽ không bao giờ từ bỏ di sản Kitô giáo của mình” - Thượng phụ nói sau thánh lễ.

Lễ rước nhằm tưởng nhớ sự kiện lịch sử chuyển bức biểu tượng Đức Mẹ Smolensk từ Nhà thờ Truyền tin trong Điện Kremlin tới Tu viện Novodevichy, được Đại công tước Vasily III sáng lập sau khi chiếm thành Smolensk năm 1525. Cuộc rước thường niên này đã được duy trì gần bốn thế kỷ trước khi gián đoạn do Cách mạng Nga.