Canada, Úc, Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine; Mỹ và Israel phản ứng mạnh 21/09/2025 22:16

(PLO)- Chính phủ các nước Canada, Úc, Anh lần lượt chính thức công nhận Nhà nước Palestine và bày tỏ niềm tin vào giải pháp hai nhà nước.

Ngày 21-9, chính phủ các nước Canada, Úc, Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Đại diện các nước cho biết với động thái này họ hy vọng giải pháp hai nhà nước sẽ được tôn trọng và đóng góp vào tiến trình hòa bình, theo đài CNN.

Canada là quốc gia đầu tiên trong 3 nước nói trên ra tuyên bố.

"Canada công nhận Nhà nước Palestine và đề nghị hợp tác trong việc xây dựng lời hứa về một tương lai hòa bình cho cả Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel" – Thủ tướng Canada Mark Carney viết trên mạng xã hội X.

Trước đó cùng ngày, một quan chức Canada trả lời CNN rằng: "Chính quyền Palestine đã công nhận Israel và cam kết với giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi công nhận Nhà nước Palestine nhằm trao quyền cho những người tìm kiếm sự chung sống hòa bình và gạt Hamas sang một bên".

Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: Dave Chan/AFP

Tiếp sau đó, Úc cho biết nước này chính thức công nhận Nhà nước Palestine "độc lập và có chủ quyền".

"Bằng cách này, Úc công nhận nguyện vọng chính đáng và lâu dài của người dân Palestine về một nhà nước của riêng họ" – Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Ngoại trưởng Penny Wong cho biết trong tuyên bố chung.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh Úc công nhận Palestine là một phần "nỗ lực phối hợp của quốc tế nhằm tạo động lực mới cho giải pháp hai nhà nước, bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho các con tin bị bắt giữ trong vụ tấn công ngày 7-10-2023".

Cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố nước này chính thức công nhận nhà nước Palestine và khơi dậy hy vọng về giải pháp hai nhà nước.

"Trước nỗi kinh hoàng ngày càng gia tăng ở Trung Đông, chúng tôi đang hành động để duy trì khả năng hòa bình. Điều đó có nghĩa là một Israel an toàn và vững chắc bên cạnh một nhà nước Palestine khả thi. Hiện tại, chúng ta không có cả hai điều đó" – ông Starmer nói.

Thủ tướng Anh thừa nhận rằng hy vọng về giải pháp hai nhà nước đang phai nhạt, nhưng nhấn mạnh: "Chúng ta không được để ngọn lửa đó tắt ngấm".

Ông Starmer cũng nhấn mạnh sự tàn phá khủng khiếp ở Gaza là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và phải chấm dứt. Theo thủ tướng Anh, Israel phải chấm dứt các chiến dịch có quy mô lớn và phải cho phép hàng viện trợ vào Gaza.

Phản ứng trái chiều từ các bên liên quan

Trước việc các nước Canada, Úc, Anh chính thức công nhận Nhà nước Palestine, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho rằng động thái này là "một bước đi quan trọng và cần thiết hướng tới việc đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài" và sẽ mở đường cho việc thực hiện giải pháp hai nhà nước, cho phép Palestine chung sống bên cạnh Israel trong "an ninh, hòa bình và láng giềng tốt đẹp".

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Abbas cho rằng ưu tiên trước mắt là ngừng bắn ở Gaza, "tiếp nhận viện trợ, trả tự do cho tất cả con tin và tù nhân, [và] rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza".

Trong khi đó, nhiều các chính trị gia Israel đã lên án quyết định của Anh, Úc và Canada.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel – ông Itamar Ben Gvir cho rằng việc công nhận này là phần thưởng cho Hamas và "đòi hỏi các biện pháp đối phó ngay lập tức”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel – ông Bezalel Smotrich nói rằng thời kỳ Anh và các nước khác quyết định tương lai của Israel đã qua.

Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích – tổ chức đại diện cho gia đình của những người bị bắt làm con tin vào ngày 7-10-2023 – cho biết họ “lên án việc nhiều quốc gia công nhận vô điều kiện một nhà nước Palestine trong khi nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là 48 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ sau vụ tấn công ngày 7-10-2023”.

Phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích quyết định của Canada về việc công nhận Nhà nước Palestine, cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn hại cho Canada trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.