Hamas phản hồi kế hoạch 20 điểm về Gaza, ông Trump lập tức đáp lời 04/10/2025 05:19

(PLO)- Tổng thống Trump tin rằng Hamas “sẵn sàng cho một nền hoà bình lâu dài” sau khi nhóm vũ trang này đưa ra phản hồi đối với kế hoạch 20 điểm của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza.

Ngày 3-10, nhóm vũ trang Hamas cho biết sẽ chấp nhận một số điều khoản trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

Hamas đưa ra phản hồi đối với kế hoạch 20 điểm của ông Trump sau khi tổng thống Mỹ yêu cầu nhóm này phải chấp nhận hoặc bác bỏ kế hoạch trước ngày 5-10.

Kế hoạch của ông Trump bao gồm ngừng bắn ngay lập tức; trao đổi toàn bộ con tin Hamas đang giữ với những người Palestine bị giam ở Israel; Israel rút quân theo từng giai đoạn khỏi Gaza; Hamas giải trừ vũ khí và thành lập một chính quyền lâm thời do một cơ quan quốc tế đứng đầu.

Người dân Dải Gaza ẩn nấp sau khi máy bay không người lái của Israel thả bom khói gần Bệnh viện al-Shifa tại TP Gaza vào ngày 1-10. Ảnh: Mohammed Saber/EPA/ Shutterstock

Trong tuyên bố ngày 3-10, Hamas cho biết nhóm “đánh giá cao những nỗ lực của các nước Ả Rập, Hồi giáo và quốc tế, cũng như nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza, trao đổi con tin và cho phép viện trợ khẩn cấp được đưa vào ngay lập tức”.

“Chúng tôi đồng ý thả toàn bộ con tin Israel - cả còn sống hay đã chết - theo công thức trao đổi được nêu trong đề xuất của Tổng thống Trump, với các điều kiện thực địa cần thiết để triển khai việc trao đổi” - tuyên bố nêu rõ.

“Trong bối cảnh này, chúng tôi khẳng định sẵn sàng ngay lập tức, thông qua các bên trung gian, bước vào đàm phán để thảo luận chi tiết” - tuyên bố cho biết thêm.

Nhóm này cũng tuyên bố sẵn sàng “bàn giao việc quản lý Dải Gaza cho một cơ quan Palestine độc lập (chính quyền kỹ trị) dựa trên đồng thuận dân tộc Palestine và được sự hậu thuẫn của các nước Ả Rập và Hồi giáo”.

Tuy nhiên, đối với đề xuất giải trừ vũ khí, Hamas không nói liệu nhóm có đồng ý giải trừ vũ khí và phi quân sự hóa Gaza hay không - điều mà Israel và Mỹ mong muốn nhưng Hamas từng nhiều lần bác bỏ.

Nhóm này cũng không chấp thuận phương án Israel rút quân theo từng giai đoạn.

Một quan chức cấp cao của Hamas nói với kênh Al Jazeera rằng nhóm sẽ không giải trừ vũ khí nếu Israel còn hiện diện quân sự ở Gaza.

Hamas cho biết muốn đàm phán thêm.

Tổng thống Trump ngày 3-10 đã tỏ ra tích cực trước phản hồi của Hamas, cho biết ông tin Hamas “sẵn sàng cho một nền hoà bình lâu dài”.

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Israel ngừng ném bom Gaza để có thể giải cứu con tin.

“Israel phải lập tức dừng việc ném bom Gaza, để chúng ta có thể đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về những chi tiết cần giải quyết” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Israel chưa bình luận về phản hồi của Hamas.