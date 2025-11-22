VIDEO: Tiêm kích Ấn Độ rơi và bốc cháy dữ dội, phi công thiệt mạng 22/11/2025 09:01

(PLO)- Một tiêm kích Tejas của Ấn Độ rơi và bốc cháy khi biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai khiến phi công thiệt mạng, hiện chưa rõ nguyên nhân.

Một máy bay tiêm kích Tejas của Ấn Độ đã rơi và bốc cháy dữ dội trong màn trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ngày 21-11.

Không quân Ấn Độ cho biết đang lập hội đồng điều tra nguyên nhân, hãng Reuters đưa tin.

Video từ hiện trường cho thấy khói đen bốc lên phía sau đường băng được rào chắn.

Ông Jignesh Variya, nhân chứng tại hiện trường, nói với Reuters rằng chiếc tiêm kích chỉ bay khoảng 8-9 phút, thực hiện 2–3 vòng trước khi lao chúi đầu, sau đó lấy lại thăng bằng nhưng tiếp tục mất độ cao và đâm xuống đất vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 21-11 (giờ địa phương).

Video tiêm kích Tejas của Ấn Độ rơi và bốc cháy khi biểu diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ngày 21-11. Nguồn: CHANNEL NEWS ASIA

Các xe cứu hộ tiếp cận hiện trường chỉ trong khoảng 30 giây sau khi máy bay chạm đất và phát nổ.

Đây là vụ rơi thứ hai được ghi nhận của dòng tiêm kích hạng nhẹ một động cơ thế hệ 4,5 do Tập đoàn Hindustan Aeronautics thuộc sở hữu nhà nước sản xuất, sử dụng động cơ của tập đoàn General Electric (Mỹ). Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra trong một cuộc diễn tập tại Ấn Độ năm 2024.

Vụ rơi diễn ra trong ngày cuối của triển lãm hàng không lớn nhất Trung Đông. Các nhân chứng cho biết hoạt động bay đã được nối lại trong chiều cùng ngày.

Giới chức Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) chưa bình luận về cuộc điều tra.

Đại sứ quán Ấn Độ nói đang phối hợp với phía UAE, trong khi General Electric cho biết sẵn sàng hỗ trợ.