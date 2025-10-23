Ông Zelensky ký luật điều hơn 300 lính hải quân Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ, Anh 23/10/2025 10:59

(PLO)- Ông Zelensky ký luật điều động binh sĩ tới huấn luyện tại các tàu chiến của hải quân Ukraine đang mắc kẹt ở Thổ Nhĩ Kỳ và Anh do quy định của Công ước Montreux.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 22-10 đã ký ban hành luật cho phép triển khai binh lính tới các tàu chiến của Hải quân Ukraine đang bị mắc kẹt tại Thổ Nhĩ Kỳ và Anh do quy định của Công ước Montreux về chế độ các eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Dự thảo luật trên đã được Verkhovna Rada (tức quốc hội Ukraine) thông qua hôm 9-10, quy định về việc điều động quân nhân tới phục vụ tại các tàu chiến và làm chủ trang thiết bị mới trong thời gian thiết quân luật. Luật được Tổng thống Zelensky ký ban hành hôm 21-10 và được Verkhovna Rada công bố ngày 22-10.

Theo luật mới, quân đội Ukraine sẽ điều động lực lượng tới các tàu chiến của Hải quân Ukraine đang mắc kẹt ở nước ngoài, 1 chiếc tại Thổ Nhĩ Kỳ và 5 chiếc tại Anh và không thể về nước do quy định của Công ước Montreux.

Tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa trong một đợt thử nghiệm trên biển ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2024. Ảnh chụp màn hình: Ukrainian Navy

Thuỷ thủ đoàn gồm 106 người sẽ được cử đi làm nhiệm vụ trên tàu hộ tống Hetman Ivan Mazepa – tàu chiến thuộc lớp Ada mà Ukraine đặt mua từ các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu Hetman Ivan Mazepa được hạ thuỷ vào tháng 10-2022 và đang trong quá trình thử nghiệm trên biển. Con tàu được kỳ vọng sẽ trở thành soái hạm của Hải quân Ukraine trong tương lai, thay thế chiếc Hetman Sahaidachny đã bị Ukraine chủ đích đánh chìm hồi tháng 3-2022 để tránh rơi vào tay quân đội Nga.

Một nhóm quân nhân khác được chia thành 5 đơn vị, mỗi đơn vị 39 binh sĩ, sẽ được cử tới Anh để huấn luyện trên 5 tàu quét mìn được Anh, Hà Lan và Bỉ chuyển giao cho Kiev sau khi Ukraine ban bố thiết quân luật do Nga khởi động “chiến dịch quân sự đặc biệt”.

Ngoài ra, một nhóm với tối đa 20 quân nhân cũng được cử tới Anh với tư cách là sĩ quan chỉ huy sư đoàn tàu quét mìn số 1 của Hải quân Ukraine.

Tổng chi phí cho đợt điều động binh sĩ ra nước ngoài này là khoảng 135 triệu hryvnia (hơn 3,2 triệu USD).

Verkhovna Rada nhấn mạnh rằng luật này “đặc biệt quan trọng đối với việc bảo vệ biên giới biển của Ukraine” và việc thực thi luật sẽ đóng góp vào việc “mua sắm trang thiết bị quân sự hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn trong việc sử dụng chúng để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Công ước Montreux được