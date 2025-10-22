Có tin châu Âu chuẩn bị đề xuất hòa bình 12 điểm cho xung đột Ukraine 22/10/2025 08:00

(PLO)- Reuters, Bloomberg đồng loạt đưa tin rằng các quốc gia châu Âu và Ukraine đang soạn thảo một đề xuất hòa bình 12 điểm và đề nghị lập một "hội đồng hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì.

Các quốc gia châu Âu đang phối hợp với Ukraine để xây dựng một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt xung đột Ukraine dựa trên các tuyến giao tranh hiện tại, với Mỹ sẽ đóng vai trò trung tâm trong tiến trình này, hãng Reuters dẫn lời 4 nhà ngoại giao châu Âu.

Một nhà ngoại giao cấp cao cho biết đề xuất bao gồm việc thành lập một "hội đồng hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì để giám sát việc thực hiện kế hoạch.

"Đây là nỗ lực của các cố vấn an ninh quốc gia nhằm giữ cho Mỹ tiếp tục tham gia" - nhà ngoại giao này nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18-8 tại Mỹ. Ảnh: TOM BRENNER/THE WASHINGTON POST

Hãng Bloomberg ngày 21-10 cũng đưa thông tin tương tự, cho biết đề xuất này gồm 12 điểm.

Đề xuất này kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các đường giới tuyến chiến đấu hiện tại.

Sau khi ngừng bắn, hai bên sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán về lãnh thổ, nhưng với một điều kiện tiên quyết là không công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga kiểm soát thuộc về Nga.

Kế hoạch cũng bao gồm việc trao trả toàn bộ trẻ em bị di dời về Ukraine, trao đổi tù binh, và các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine, bao gồm việc xây dựng quân đội mạnh nhất có thể, cùng với hỗ trợ tài chính để tái thiết và một lộ trình gia nhập EU.

Về phía Nga, các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được dỡ bỏ dần tương ứng với việc Moscow thực hiện các cam kết. Các biện pháp trừng phạt này sẽ được tái áp đặt ngay nếu Nga nối lại hoạt động tấn công.

Tuy nhiên, một điểm gây tranh cãi lớn là đề xuất sẽ trích một phần tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho việc bồi thường cho Ukraine. Một nhà ngoại giao thừa nhận rằng đây sẽ là "điểm mà Nga không bao giờ chấp nhận".

Các nhà ngoại giao cho biết đây không phải là nỗ lực đầu tiên, sau các động thái tương tự vào tháng 5 và tháng 8. Lập trường của Nga cho đến nay vẫn không thay đổi, khi họ yêu cầu Ukraine phải nhượng thêm lãnh thổ trước khi có bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.

Các bên liên quan chưa bình luận về thông tin trên.

Về lập trường liên quan xung đột Ukraine, trước đó, hồi giữa tháng 10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine do thiếu các lựa chọn thay thế, nhưng vẫn sẵn sàng giải quyết xung đột một cách hòa bình, TASS đưa tin.

"Nga sẵn sàng cho một giải pháp hòa bình. Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt vào lúc này vì không có giải pháp thay thế nào khác. Bằng cách này hay cách khác, Nga sẽ bảo vệ lợi ích của mình và đạt được các mục tiêu đã đề ra” - ông Peskov chỉ ra.