Ukraine tuyên bố nã tên lửa tầm xa Storm Shadow vào cơ sở quân sự quan trọng của Nga 22/10/2025 07:29

Ngày 21-10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa tầm xa Storm Shadow vào nhà máy hóa chất Bryansk của Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

"[Lực lượng Ukraine] đã thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và không quân, trong đó có sử dụng tên lửa Storm Shadow phóng từ máy bay, phá vỡ thành công hệ thống phòng không của Nga" - Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Một tên lửa Storm Shadow được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Paris 2023. Ảnh: Nicolas Economou/NurPhoto/AFP

Cuộc tấn công đã nhắm trúng Nhà máy Hóa chất Bryansk tại tỉnh Bryansk của Nga. Đây được mô tả là "cơ sở chủ chốt" trong tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga, chuyên sản xuất thuốc súng, chất nổ và nhiên liệu tên lửa.

Tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Chúng được thiết kế để bay ở tầm thấp với tốc độ cao, giúp tăng hiệu quả khi tấn công các mục tiêu quan trọng.

Moscow chưa lên tiếng về thông tin trên.