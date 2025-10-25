Nga bác cáo buộc máy bay quân sự xâm phạm không phận một nước NATO 25/10/2025 05:21

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga bác cáo buộc cho rằng máy bay quân sự của Nga xâm nhập không phận thành viên NATO là Lithuania.

Ngày 24-10, Bộ Quốc phòng Nga bác cáo buộc cho rằng máy bay quân sự của Nga xâm nhập không phận Lithuania, theo đài RT.

Trước đó, ngày 23-10, Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda nói rằng một tiêm kích Su-30 và một máy bay vận tải Il-78 của Nga đã bay sâu 700 m vào không phận Lithuania.

Theo ông Nauseda, hai tiêm kích Eurofighter của Tây Ban Nha, đóng tại Lithuania trong khuôn khổ nhiệm vụ “Tuần tra Không phận Baltic” của NATO, đã được điều động ứng phó.

Viết trên mạng xã hội X, ông Nauseda gọi đây là “hành vi liều lĩnh và nguy hiểm, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ của Lithuania”.

“Chúng ta phải có phản ứng trước việc này” - nhà lãnh đạo Lithuania nói thêm.

Một tiêm kích Su-30 của Nga. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định các máy bay của Nga ngày 23-10 đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch trên khu vực Kaliningrad (Nga), và “không hề lệch khỏi đường bay hay vi phạm biên giới của bất kỳ quốc gia nào khác”.

Bộ này lưu ý rằng thông tin về lộ trình của các máy bay Nga đã được xác nhận bằng “dữ liệu kiểm soát khách quan”.

Lithuania chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Phản ứng của Moscow được đưa ra trong bối cảnh một loạt quốc gia NATO và Liên minh châu Âu (EU) gần đây cũng cáo buộc máy bay hoặc máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận.

Điện Kremlin đã bác bỏ tất cả các cáo buộc là vô căn cứ.

Trước đó trong tháng này, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc, kêu gọi các nước thành viên EU bắn hạ máy bay Nga nếu xâm nhập không phận.

Moscow cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào máy bay Nga sẽ bị xem là hành động chiến tranh.