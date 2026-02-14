Ông Vương Nghị: Những thách thức của châu Âu không đến từ Trung Quốc 14/02/2026 16:17

(PLO)- Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng sự phát triển của Trung Quốc là một cơ hội cho châu Âu, và những thách thức của châu Âu không đến từ Trung Quốc.

Ngày 13-2, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị có cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul và Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot, bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức).

Trong cuộc gặp, ông Vương cho rằng TQ và Liên minh châu Âu (EU) cần tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan ngại chính của nhau, quản lý đúng đắn những khác biệt và mâu thuẫn, tăng cường hợp tác thực tiễn và cùng nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu, theo Tân Hoa xã.

Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo Bộ trưởng Ngoại giao TQ, 5 thập niên trao đổi và hợp tác đã cho thấy TQ và châu Âu là đối tác chứ không phải đối thủ, là sự phụ thuộc lẫn nhau không phải là rủi ro, là sự hội tụ lợi ích không phải là mối đe dọa, và sự cởi mở và hợp tác sẽ không làm suy yếu an ninh.

"Sự phát triển của TQ là một cơ hội cho châu Âu, và những thách thức của châu Âu không đến từ TQ” – ông Vương nói.

Ông Vương cũng bày tỏ hy vọng rằng Đức và Pháp sẽ hành động từ lợi ích của riêng mình và lợi ích chung của EU để giúp khối này thúc đẩy sự hiểu biết khách quan và toàn diện về TQ.

Trong cuộc gặp, ông Wadephul cho rằng trong một thế giới đầy biến động, Đức và Pháp cần đối thoại và liên lạc với TQ hơn bao giờ hết để xây dựng lòng tin lẫn nhau, xóa bỏ những hiểu lầm.

Phần mình, ông Barrot cho rằng Pháp, TQ và Đức nên hợp tác để thúc đẩy hòa bình thế giới và cải thiện quản trị toàn cầu.

Ông Barrot cũng cho biết Pháp hoan nghênh Sáng kiến ​​Quản trị Toàn cầu do Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đề xuất, mong muốn được trao đổi và đối thoại với TQ để thúc đẩy sự phối hợp trên các diễn đàn đa phương, duy trì chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.