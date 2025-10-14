Một nước yêu cầu dân Mỹ đặt cọc 10.000 USD nếu muốn xin visa 14/10/2025 08:32

(PLO)- Một quốc gia thông báo sẽ yêu cầu công dân Mỹ phải đặt cọc 10.000 USD nếu muốn xin visa công tác và du lịch.

Mali thông báo sẽ yêu cầu công dân Mỹ phải đặt cọc 10.000 USD nếu muốn xin visa công tác và du lịch để nhập cảnh vào Mali, hãng Reuters đưa tin ngày 13-10.

Quyết định được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mali ngày 10-10 cho biết rằng trong khuôn khổ chương trình thí điểm có hiệu lực từ ngày 23-10, công dân Mali muốn xin visa du lịch hoặc công tác tới Mỹ sẽ phải đặt cọc tối đa 10.000 USD.

Theo thông báo của chính phủ Mỹ, khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho du khách nếu họ rời khỏi Mỹ đúng theo thời hạn quy định trong thị thực.

Hộ chiếu Mỹ. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Bộ Ngoại giao Mali ngày 12-10 cho biết chính phủ nước này “lấy làm tiếc về quyết định đơn phương của chính phủ Mỹ”, đồng thời khẳng định động thái này làm suy yếu thỏa thuận song phương trước đó về visa nhập cảnh nhiều lần và lưu trú dài hạn.

“Căn cứ theo nguyên tắc có đi có lại, Mali đã quyết định triển khai một chương trình thị thực tương tự, áp dụng các điều kiện và yêu cầu y hệt đối với công dân Mỹ như những gì đang áp dụng cho công dân Mali” - tuyên bố nêu rõ.

Mỹ chưa bình luận về động thái của quốc gia Tây Phi.

Số liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ giai đoạn 2015-2024 cho thấy mỗi năm có chưa đến 3.000 visa không định cư được cấp cho công dân Mali. Số liệu về lượng visa Mali cấp cho công dân Mỹ hiện chưa được công bố.

Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 cho biết người xin visa từ Zambia và Malawi cũng sẽ phải đặt cọc lên đến 15.000 USD. Chính phủ Zambia đã bày tỏ lo ngại về “gánh nặng tài chính không cần thiết” mà quy định này gây ra.