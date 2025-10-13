Nobel Kinh tế 2025 thuộc về 3 nhà nghiên cứu Mỹ-Israel, Pháp và Canada 13/10/2025 17:03

(PLO)- Nobel Kinh tế 2025 vinh danh ba nhà kinh tế học Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt vì công trình nghiên cứu tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo.

Ngày 13-10, Ủy ban Nobel thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Kinh tế 2025 thuộc về 3 nhà kinh tế học Joel Mokyr, Philippe Aghion và Peter Howitt, theo trang web của giải Nobel.

Ủy ban Nobel vinh danh nhà khoa học trên vì "đã lý giải tăng trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo”.

Theo Ủy ban, một nửa giải thưởng được trao cho ông Mokyr “vì đã xác định những điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững thông qua tiến bộ công nghệ”. Nửa còn lại được trao chung cho ông Aghion và ông Howitt “vì lý thuyết về tăng trưởng bền vững thông qua sự hủy diệt sáng tạo”.

Các nhà kinh tế học vừa được vinh danh giải Nobel Kinh tế 2025. Ảnh: X

Ông Joel Mokyr là người mang hai dòng máu Mỹ-Israel. Ông hiện là GS tại Trường Kinh tế Eitan Berglas, ĐH Tel Aviv (Israel). Ông chuyên nghiên cứu lịch sử kinh tế và kinh tế học về thay đổi công nghệ và biến động dân số.

GS Philippe Aghion sinh ra tại Pháp, hiện đang giảng dạy tại trường Collège de France, (Pháp), INSEAD, Paris, Pháp; Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (Anh).

Ông Peter Howitt là nhà kinh tế học người Canada, đang giảng dạy tại ĐH Brown (Mỹ).

Tính đến nay, giải Nobel Kinh tế đã được trao 57 lần cho 99 người. Người cao tuổi nhất từng nhận giải Nobel Kinh tế là nhà kinh tế học Leonid Hurwicz, được vinh danh vào năm 2007 khi đã 90 tuổi.

Phần thưởng cho mỗi giải Nobel năm nay là giấy chứng nhận, huy chương giải Nobel và tiền thưởng. Số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel 2023 là 11 triệu krona Thụy Điển (hơn 1,1 triệu USD).