Nobel Kinh tế 2025: Vẫn sẽ thuộc về người Mỹ? 13/10/2025 07:41

(PLO)- Dự đoán của công ty phân tích Clarivate cho thấy 5 nhà kinh tế học làm việc tại Mỹ là các ứng viên sáng giá cho giải Nobel Kinh tế 2025.

Ngày 13-10, chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2025 sẽ được công bố. Đây sẽ là giải thưởng được công bố cuối cùng trong mùa giải Nobel năm nay.

Theo tờ The Economist, mỗi năm, công ty phân tích Clarivate (Mỹ) đều xác định các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất. Công ty này lọc các bài báo được xuất bản từ năm 1970 (hiện có 64 triệu bài) và xác định những bài được trích dẫn hơn 2.000 lần. Dựa trên phương pháp riêng, công ty này vinh danh "những người nhận giải thưởng trích dẫn" – những nhà khoa học mà họ cho là xứng đáng nhận giải Nobel.

Nhà kinh tế học Marianne Bertrand. Ảnh: NGÂN HÀNG DỰ TRỮ LIÊN BANG MINNEAPOLIS

Đối với giải thưởng Nobel Kinh tế 2025, Clarivate cũng đưa ra một số dự đoán đáng chú ý. Năm nay, phương pháp thống kê của Clarivate đã vinh danh 5 nhà kinh tế học trong lĩnh vực kinh tế. Đây cũng được xem là 5 ứng viên sáng giá cho giải Nobel Kinh tế 2025.

Trước hết, Clarivate vinh danh 2 nhà kinh tế học David Autor (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) và Lawrence Katz (ĐH Harvard, Mỹ) "vì những phân tích cơ bản của họ về cơ cấu tiền lương, bất bình đẳng thu nhập, phát triển giáo dục và thay đổi công nghệ".

Tiếp đến, các nhà kinh tế học Marianne Bertrand (Trường Kinh doanh Booth của ĐH Chicago, Mỹ) và Sendhil Mullainathan (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ) cũng được Clarivate vinh danh "vì nghiên cứu chung về phân biệt chủng tộc, quản trị doanh nghiệp và các khía cạnh khác của kinh tế học lao động do tâm lý học và văn hóa quyết định".

Cuối cùng, nhà kinh tế học Nicholas Bloom (ĐH Stanford, Mỹ) được vinh danh "vì phân tích tác động của bất ổn kinh tế và chính trị lên đầu tư, việc làm và tăng trưởng".

Giải Nobel Kinh tế 2025 sẽ được công bố vào 16 giờ 45, ngày 13-10 (giờ Hà Nội).

Nobel Kinh tế là giải thưởng duy nhất trong 6 giải Nobel không có tên trong di chúc của nhà khoa học Alfred Nobel. Năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Sveriges Riksbank) đã thành lập giải thưởng này để tưởng nhớ ông Nobel.

Từ năm 1969 đến năm 2024, Nobel Kinh tế đã được trao 56 lần cho 96 cá nhân. Nobel Kinh tế 2024 thuộc về 3 nhà kinh tế học Mỹ Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A. Robinson, vì "những nghiên cứu về cách các thể chế được hình thành và ảnh hưởng đến sự thịnh vượng".