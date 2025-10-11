Ông Putin lên tiếng chuyện ông Trump 'trượt' giải Nobel Hòa bình 11/10/2025 06:04

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin lên tiếng sau khi người đồng cấp Mỹ Donald Trump không được trao giải Nobel Hòa bình 2025.

Ngày 10-10, khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình hay không, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết những nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc giải quyết các xung đột quốc tế là “không thể bị phủ nhận”.

"Ông Trump thực sự đang nỗ lực giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng kéo dài suốt nhiều năm, thậm chí hàng thập niên" - ông Putin nhận xét.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng nếu các nỗ lực hòa giải của ông Trump ở Trung Đông thành công, “đạt được tất cả những gì ông ấy đề ra, đó sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử", đài RT đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Về cuộc xung đột Ukraine, ông Putin đánh giá các nỗ lực trung gian của ông Trump là “chân thành”, cho biết hai bên đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc thảo luận tại TP Anchorage (bang Alaska, Mỹ) hồi giữa tháng 8.

“Có những điều chúng tôi làm được, có điều chưa, nhưng rõ ràng ông ấy đang thực sự nỗ lực" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết ông không có thẩm quyền quyết định ai xứng đáng với giải Nobel Hòa bình, song cho rằng một số lựa chọn trong quá khứ “thiếu thuyết phục” đã làm mất uy tín của giải thưởng.

Tổng thống Trump sau đó bày tỏ lời cảm ơn tới người đồng cấp Nga về những bình luận trên.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump đăng một ảnh chụp màn hình ông Putin phát biểu kèm lời nhắn: “Cảm ơn Tổng thống Putin!”.

Trước đó cùng ngày, Ủy ban Nobel đã trao giải cho chính trị gia Maria Corina Machado “vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc bảo vệ các quyền tại Venezuela”.

Bình luận về quyết định này trên mạng X, Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cho rằng các thành viên ủy ban “đã chứng tỏ họ đặt chính trị lên trên hòa bình".

Ông Cheung nhấn mạnh rằng ông Trump “có trái tim nhân đạo và sẽ không bao giờ có ai giống ông ấy, người có thể dịch chuyển núi non chỉ bằng sức mạnh ý chí".

Sau phản ứng của Nhà Trắng, ông Jorgen Watne Frydnes - Chủ tịch Ủy ban Nobel - khẳng định bà María Corina Machado “hoàn toàn xứng đáng” nhận giải Nobel Hòa bình.

Trả lời về nỗ lực “vận động” giải thưởng của Tổng thống Trump, ông Frydnes cho biết ủy ban “biết rõ các thông tin này".

“Trong lịch sử lâu dài của giải Nobel Hòa bình, chúng tôi đã chứng kiến đủ loại chiến dịch, vận động hành lang và áp lực. Mỗi năm, ủy ban nhận hàng ngàn lá thư, email từ những người đề xuất ứng viên họ cho là xứng đáng. Chúng tôi đã quá quen với điều đó” - ông Frydnes nói.