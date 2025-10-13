Ông Trump: Mỹ muốn giúp Trung Quốc 13/10/2025 05:43

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ muốn giúp Trung Quốc chứ không phải gây tổn hại, cho thấy một tín hiệu hoà hoãn từ Washington đối với căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nước.

Ngày 12-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ muốn giúp Trung Quốc chứ không phải gây tổn hại cho nước này, theo hãng tin AFP.

“Đừng lo cho Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Chủ tịch Tập Cận Bình đáng kính không muốn đất nước mình rơi vào suy thoái, và tôi cũng vậy. Mỹ muốn giúp Trung Quốc, chứ không phải làm hại nước này” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ngày qua, chính quyền Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Trung Quốc nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại mới nhất.

Ngoài bình luận mang tính hoà hoãn từ ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 12-10 kêu gọi Bắc Kinh “chọn con đường lý trí”, cho rằng ông Trump có nhiều lợi thế hơn nếu căng thẳng thương mại kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đây sẽ là một ván cờ tinh tế, và nhiều điều sẽ phụ thuộc vào cách Trung Quốc phản ứng. Nếu họ phản ứng một cách cứng rắn, tôi đảm bảo rằng tổng thống Mỹ có nhiều quân bài hơn so với Trung Quốc. Nhưng nếu họ sẵn sàng hành xử hợp lý thì Mỹ cũng sẽ như vậy” - ông Vance nói với đài Fox News.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của phía Mỹ.

Bình luận trên được đưa ra hai ngày sau khi ông Trump cảnh báo áp thêm mức thuế 100% đối với hàng hoá Trung Quốc cũng như hủy cuộc gặp dự kiến với ông Tập vào cuối tháng này nhằm đáp trả “các biện pháp hạn chế xuất khẩu” mới của Trung Quốc đối với ngành công nghiệp đất hiếm.

Phía Bắc Kinh sau đó cáo buộc Washington hành xử không công bằng. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12-10 gọi lời cảnh báo áp thuế của ông Trump là “một ví dụ điển hình của tiêu chuẩn kép”.

Bộ này cho biết Mỹ đã gia tăng các biện pháp kinh tế chống lại Trung Quốc kể từ tháng 9.

“Liên tục đe dọa áp thuế cao không phải là cách đúng đắn để đối thoại với Trung Quốc” - theo tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Hiện hàng hóa Trung Quốc đang chịu mức thuế 30% của Mỹ - mức thuế mà ông Trump từng áp đặt khi cáo buộc Bắc Kinh tiếp tay cho hoạt động buôn bán fentanyl và có các hành vi thương mại không công bằng.

Phía Trung Quốc hiện đáp trả bằng mức thuế 10%.

Đất hiếm là một trong những điểm nghẽn lớn trong các vòng đàm phán thương mại gần đây giữa hai nước. Đây là nhóm nguyên liệu quan trọng để sản xuất mọi thứ - từ điện thoại thông minh, xe điện, cho đến thiết bị quân sự và công nghệ năng lượng tái tạo - nhưng gần như chỉ được khai thác và sản xuất tại Trung Quốc.