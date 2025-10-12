Trung Quốc phản ứng rắn vụ ông Trump cảnh báo áp thuế bổ sung 100% 12/10/2025 17:14

(PLO)- Trung Quốc tuyên bố sẽ trả đũa nếu Mỹ áp thuế bổ sung 100% lên hàng hóa Trung Quốc như lời ông Trump, cảnh báo hành động đơn phương của Mỹ sẽ làm gia tăng căng thẳng thương mại.

Ngày 12-10, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, theo trang web Bộ này.

“Việc đe dọa bằng thuế quan cao không phải là cách đúng đắn để đối thoại với Trung Quốc. Nếu Mỹ tiếp tục hành động đơn phương, Trung Quốc sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp tương ứng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Chúng tôi không muốn chiến tranh thương mại, nhưng cũng không sợ một cuộc chiến như vậy" - phát ngôn viên Bộ này nói.

“Các hành động của Mỹ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của Trung Quốc và phá vỡ bầu không khí đàm phán song phương. Trung Quốc kiên quyết phản đối” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Các container hàng hoá tại một cảng ở tỉnh Sơn Đông (miền đông Trung Quốc). Ảnh: AFP

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc Washington áp dụng “tiêu chuẩn kép”, cho rằng Mỹ “lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia và quyền kiểm soát xuất khẩu” để trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc. Danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hiện có hơn 3.000 mặt hàng, trong khi danh sách của Trung Quốc chỉ hơn 900.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định quy định mới là “bước đi hợp pháp”, đồng thời cáo buộc Washington là bên làm gia tăng căng thẳng khi liên tiếp bổ sung doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu và áp phí đặc biệt với tàu Trung Quốc tại cảng Mỹ.

Bộ này cho biết, từ tháng 9 đến nay, Mỹ liên tục gia tăng các biện pháp kinh tế nhằm vào Trung Quốc, khiến quan hệ thương mại song phương ngày càng căng thẳng.

Hiện hàng hóa Trung Quốc đang chịu mức thuế 30% tại Mỹ, trong khi Bắc Kinh áp thuế đáp trả 10%.

Bộ Thương mại Trung Quốc ra tuyên bố trên trong bối cảnh ông Trump gần đây cảnh báo áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với “mọi phần mềm quan trọng” từ ngày 1-11, nhằm đáp trả việc Trung Quốc công bố hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra, nhưng có lẽ, như mọi việc khác, thời điểm đó đã đến... Cuối cùng, dù có thể gây đau đớn, nhưng đó sẽ là điều tốt cho nước Mỹ".

Tuần trước, Trung Quốc áp đặt loạt hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Theo Bắc Kinh, biện pháp kiểm soát mới mở rộng danh mục khoáng sản bị hạn chế và siết chặt công nghệ khai thác, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự và bán dẫn.

Ở một diễn biến khác, về việc Mỹ sẽ áp phí cảng đối với các tàu Trung Quốc từ ngày 14-10, Bắc Kinh cho biết động thái này vi phạm nghiêm trọng quy tắc Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) và nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi trong Hiệp định Vận tải biển Trung-Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ áp dụng “phí cảng đặc biệt” đối với tàu có liên quan đến Mỹ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Bắc Kinh.

"Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ nhận thức rõ hành vi, cùng Bắc Kinh đi theo hướng hợp tác và quay lại con đường đối thoại, tham vấn" - Bộ này cho hay.

Ông Trump chưa lên tiếng về các thông tin trên.