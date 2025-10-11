Thị trường lập tức phản ứng sau khi ông Trump cảnh báo áp thuế bổ sung 100% với Trung Quốc 11/10/2025 06:26

(PLO)- Thị trường chứng khoán Mỹ giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế bổ sung 100% lên hàng hoá Trung Quốc.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10-10 sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo sẽ áp thuế bổ sung lên hàng hoá Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, theo hãng tin Reuters.

Cuối ngày 10-10, sau khi phiên giao dịch chính thức của Phố Wall kết thúc, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm mức thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, đồng thời áp dụng kiểm soát xuất khẩu đối với các phần mềm quan trọng do Mỹ sản xuất.

﻿ Các nhà giao dịch ở sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: MICHAEL NAGLE/BLOOMBERG

Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 10-10, trước khi tiếp tục mất thêm điểm sau giờ giao dịch.

S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức giảm phần trăm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 10-4.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 878,82 điểm, tương đương 1,9%; S&P 500 mất 182,60 điểm, tương đương 2,71%; và Nasdaq Composite giảm 820,20 điểm, tương đương 3,56%.

Chỉ số Bán dẫn Philadelphia giảm mạnh 6,3% ngay sau thông báo của ông Trump về áp thuế bổ sung 100% với Trung Quốc.

Thông báo này đã khiến cổ phiếu của các tập đoàn công nghệ lớn giảm mạnh, với Nvidia, Tesla, Amazon và Advanced Micro Devices đều giảm hơn 2% sau giờ giao dịch.

Các khoản giảm này nối tiếp đà sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày, sau khi ông Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đang cân nhắc một đợt tăng thuế “quy mô lớn” đối với hàng hóa Trung Quốc và cho biết sẽ không gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc như dự kiến.

Trung Quốc hiện sản xuất hơn 90% lượng đất hiếm tinh chế và nam châm đất hiếm của thế giới - các vật liệu then chốt cho nhiều sản phẩm từ xe điện, động cơ máy bay cho đến radar quân sự.

Chuyên gia cảnh báo căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể gây ra những gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với các ngành công nghệ, xe điện và quốc phòng.