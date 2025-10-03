Mỹ lên tiếng vụ Trung Quốc đặt 4 'lằn ranh đỏ' với tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong 03/10/2025 17:22

Ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản hồi việc một nhà ngoại giao cấp cao Trung Quốc tại Hong Kong đưa ra 4 “lằn ranh đỏ” với Tổng Lãnh sự Mỹ mới được bổ nhiệm tại đặc khu này, theo tờ South China Morning Post.

Trước đó cùng ngày, theo thông báo do văn phòng của Ủy viên văn phòng Hong Kong thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Thôi Kiến Xuân (Cui Jianchun), ông Thôi đã gặp tân Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Julie Eadeh hôm 30-9 để phản ánh về những hành động của bà Eadeh kể từ khi bà nhận nhiệm vụ tại đặc khu này.

Theo thông báo, ông Thôi đã "đã đề nghị bà Eadeh tuân thủ các chuẩn mực cơ bản chi phối quan hệ quốc tế, bao gồm không can thiệp vào công việc nội bộ và cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với các thế lực chống Trung Quốc".

Trong cuộc gặp với bà Eadeh, ông Thôi đã nêu ra bốn điều mà tân tổng lãnh sự Mỹ không nên làm.

Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong Julie Eadeh (trái) và Ủy viên văn phòng Hong Kong thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Thôi Kiến Xuân. Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Theo đó, ông Thôi đề nghị bà Eadeh không gặp gỡ những người mà ông này cho là vị tân tổng lãnh sự Mỹ không nên gặp; không cấu kết với “các thế lực chống Trung Quốc”; không hỗ trợ hoặc tài trợ cho các hoạt động có thể làm suy yếu sự ổn định của TP Hong Kong và không can thiệp vào các vụ án an ninh quốc gia của Hong Kong.

Đáp lại, trong một thông cáo đưa ra ngày 2-10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gạt đi lời cảnh báo của ông Thôi và nói rằng các nhà ngoại giao Mỹ đại diện cho nước Mỹ và “được giao nhiệm vụ thúc đẩy lợi ích của Mỹ trên toàn cầu và đó là cách thức làm việc thông thường đối với các nhà ngoại giao trên toàn thế giới, bao gồm ở Hong Kong".

Bà Eadeh nhận nhiệm vụ làm Tổng Lãnh sự Mỹ tại Hong Kong hồi tháng 8. Trước đây, vào năm 2019, khi bà là Trưởng bộ phận Chính trị của Lãnh sự quán Mỹ tại Hong Kong trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà được cho là đã tiếp xúc với những nhân vật đối lập và mời các nhân vật này đến dự các sự kiện của Mỹ. Báo chí Trung Quốc đã chỉ trích các nhà ngoại giao Mỹ về những động thái này.