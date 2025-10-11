Ông Trump cảnh báo áp thuế bổ sung 100% lên hàng Trung Quốc, hủy gặp ông Tập 11/10/2025 06:14

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hoá Trung Quốc, đồng thời cho biết sẽ huỷ cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngày 10-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hoá Trung Quốc và áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với “mọi phần mềm quan trọng”, nhằm đáp trả việc Trung Quốc mới đây công bố hạn chế xuất khẩu các khoáng sản đất hiếm, theo hãng tin Reuters.

“Dựa trên thực tế là Trung Quốc đã có động thái chưa từng có tiền lệ này, kể từ ngày 1-11 (hoặc sớm hơn, tùy vào các hành động hay thay đổi tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện nay mà họ đang chịu” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Ngoài ra, cũng từ ngày 1-11, chúng tôi sẽ áp dụng kiểm soát xuất khẩu với mọi phần mềm quan trọng” - theo nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong bài đăng trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết "không có lý do" để gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc dự kiến diễn ra từ ngày 31-10.

“Tôi dự định gặp Chủ tịch Tập trong hai tuần nữa, tại APEC ở Hàn Quốc, nhưng giờ dường như chẳng còn lý do nào để làm vậy” - ông Trump viết.

Bắc Kinh chưa xác nhận cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump.

Trung Quốc cũng chưa bình luận về động thái mới nhất của ông Trump, nhưng từ lâu đã kêu gọi Washington từ bỏ các biện pháp hạn chế thương mại đơn phương vì sẽ làm tổn hại thương mại toàn cầu.

Trước đó, vào ngày 9-10 Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng cường kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng liên quan đất hiếm nhằm bảo vệ tốt hơn an ninh và lợi ích quốc gia, cũng như thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ quốc tế như chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.