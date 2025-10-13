Chiến sự Nga - Ukraine 13-10: Nóng Zaporizhzhia; UAV Ukraine tấn công kho dầu Nga ở Crimea 13/10/2025 06:18

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng trên chiến trường Zaporizhzhia và Donetsk; UAV Ukraine tấn công kho dầu Nga ở Crimea, gây ra hoả hoạn.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang với loạt vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Loạt diễn biến nóng tại Zaporizhzhia

Ngày 12-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đã phóng hơn 3.100 máy bay không người lái (UAV), khoảng 1.360 quả bom lượn và 92 tên lửa các loại vào Ukraine trong tuần qua, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Zelensky nói rằng Nga đang tăng cường các cuộc tấn công trong bối cảnh sự chú ý của toàn cầu chuyển sang Trung Đông khi Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn.

“Đó chính xác là lý do tại sao không thể cho phép giảm bớt áp lực. Các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hành động chung chống lại những người mua dầu của Nga đều phải được đặt lên bàn thảo luận” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Cũng theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã giành được một số tiến triển tại tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Donetsk.

Trong vài tuần qua, Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến lên quanh thị trấn Dobropillia, gần TP Pokrovsk - một trong những mục tiêu trọng yếu của Nga ở Donetsk.

Lữ đoàn Kara-Dag của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Trong bài phát biểu video hằng đêm, ông Zelensky nói rằng quân Ukraine đã tiến thêm hơn 3 km về phía nam ở khu vực Zaporizhzhia.

“Hiện tại, các đơn vị Ukraine đang tiếp tục chiến dịch phản công gần Dobropillia, cũng như ở các khu vực khác đặc biệt là tại Zaporizhzhia, gần Orikhiv” . Tại đó, lực lượng của chúng tôi đã tiến lên hơn 3 km trong hôm nay” - theo tổng thống Ukraine.

Tiểu đoàn Tấn công Độc lập số 24 của Ukraine ngày qua tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Mali Shcherbaky - nằm giữa Orikhiv và sông Dnipro.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga không đề cập đến việc quân Ukraine tiến công hay việc làng Mali Shcherbaky đổi chủ. Tuy nhiên, báo cáo cho biết lực lượng Nga đã tấn công binh sĩ và thiết bị của Ukraine tại khu vực Zaporizhzhia, bao gồm cả làng Novoandriivka - nằm gần Mali Shcherbaky và Orikhiv.

Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhia - ông Ivan Fedorov báo cáo về một người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga tại khu vực ngoại ô Orikhiv.

Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak đưa tin về 2 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga tại một thị trấn gần TP Dnipro.

. Ngày 12-10, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cáo buộc Nga cố ý cắt kết nối giữa Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) với lưới điện Ukraine để thử nghiệm việc tích hợp cơ sở này vào mạng lưới điện của Nga.

Theo ông Sybiha, binh sĩ Nga đã tấn công một đường dây điện hôm 23-9, cắt đứt kết nối của nhà máy với lưới điện Ukraine. Kể từ đó, nhà máy buộc phải sử dụng các máy phát điện diesel dự phòng để duy trì các chức năng an toàn thiết yếu và cung cấp điện năng.

“Không chỉ là một hành động nhằm đánh cắp cơ sở hạt nhân dân sự của Ukraine, các hành động trái phép của Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom đã vi phạm các quy chuẩn an toàn hạt nhân được quốc tế công nhận, trái với giấy phép của Ukraine và trực tiếp đe dọa gây ra sự cố hạt nhân” - ông Sybiha viết trên mạng X.

Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh Nga phải ngừng các cuộc tấn công vào nhà máy và cho phép khôi phục các đường dây điện để chấm dứt tình trạng mất điện.

Ông Sybiha cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận hành động của Moscow là bất hợp pháp và “cực kỳ nguy hiểm”, đồng thời thúc giục Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) gây sức ép với Nga.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

FT: Mỹ giúp Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng Nga

Mỹ đã hỗ trợ Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga trong vài tháng qua, tờ Financial Times (FT) đưa tin ngày 12-10, dẫn lời các quan chức Ukraine và Mỹ.

Theo FT, tình báo Mỹ đã cung cấp cho Ukraine dữ liệu mục tiêu về các nhà máy lọc dầu lớn và hạ tầng năng lượng của Nga nằm xa khỏi chiến tuyến.

Hỗ trợ của Mỹ được cho là bao gồm việc giúp lên kế hoạch cho đường bay, thời điểm, độ cao và chiến thuật của UAV Ukraine, giúp các UAV này né tránh các hệ thống phòng không của Nga.

Các nguồn tin nói với FT rằng Mỹ tham gia vào mọi giai đoạn của quá trình lập kế hoạch tác chiến. Ukraine vẫn giữ quyền quyết định chọn mục tiêu, còn Mỹ chỉ tư vấn về điểm yếu của từng mục tiêu.

Theo các nguồn tin, động thái này cũng nằm trong nỗ lực phối hợp nhằm làm suy yếu nền kinh tế Nga và gây sức ép buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Theo FT, kể từ tháng 8, UAV Ukraine đã tấn công ít nhất 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga, khiến xuất khẩu dầu diesel của Moscow giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Cả Mỹ, Ukraine và Nga đều chưa đưa ra bình luận chính thức về các thông tin này.

UAV Ukraine tấn công kho dầu ở Crimea, gây ra hoả hoạn

Lính cứu hoả làm việc tại hiện trường vụ hoả hoạn ngày 12-10. Ảnh: TASS

Ngày 12-10, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Sergey Aksyonov báo cáo về hỏa hoạn sau khi một UAV của Ukraine tấn công một kho dầu ở TP Feodosia (bán đảo Crimea), theo hãng thông tấn TASS.

“Một UAV của đối phương đã tấn công một kho dầu ở Feodosia. Hậu quả là một đám cháy đã xảy ra. Hiện tại chưa có ai bị thương” - ông Aksyonov viết trên Telegram.

Theo ông Aksyonov, lực lượng ứng cứu đầu tiên đang làm việc tại hiện trường. Theo dữ liệu sơ bộ, hệ thống phòng không đã bắn hạ hơn 20 UAV tại Crimea trong ngày qua

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã bắn hạ 37 UAV Ukraine trên một số khu vực của Nga, Biển Đen và Biển Azov vào trong đêm.

Điện Kremlin: Thượng đỉnh Trump-Putin là “ngôi sao dẫn đường” để giải quyết xung đột

Ngày 12-10, trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov nói rằng “ngôi sao dẫn đường” trong vấn đề giải quyết xung đột Ukraine chính là những thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8, theo TASS.

Ông Ushakov nhấn mạnh rằng việc duy trì sức ép quân sự là cần thiết để thúc đẩy tiến trình ngoại giao.

“Nếu nói về việc giải quyết xung đột Ukraine, thì ngôi sao dẫn đường chính là những thỏa thuận mà hai tổng thống đã đạt được tại TP Anchorage (Alaska)” - ông Ushakov nói,

Trợ lý Điện Kremlin nhấn mạnh rằng dù công việc giữa các đồng nghiệp Nga và Mỹ vẫn diễn ra trong hậu trường, song để đạt được tiến triển rõ ràng cần phải vượt qua sự kháng cự của Ukraine.

Ông Ushakov cũng chỉ trích gay gắt đối với thái độ của châu Âu về Nga, nói rằng ông “ngạc nhiên khi giữa bối cảnh những lời dối trá và làn sóng thù ghét Nga như vậy, người châu Âu vẫn có thể đoàn kết mạnh mẽ đến thế”.

Vị trợ lý cho rằng bầu không khí này là kết quả của “việc tiếp xúc quá lâu với quá nhiều cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga”, tạo nên một môi trường mà ông mô tả là “cực kỳ bất lợi” cho đối thoại thấu đáo.