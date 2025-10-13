Ông Zelensky và ông Trump liên tục điện đàm, nóng chuyện tên lửa Tomahawk 13/10/2025 05:47

(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng ông có thể sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk nếu cuộc xung đột Nga-Ukraine không có dấu hiệu chấm dứt.

Ngày 12-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp, theo tờ Kyiv Independent.

Cuộc gọi trước đó giữa ông Zelensky và ông Trump diễn ra vào ngày 11-10. Hai bên đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện của Ukraine, các thỏa thuận về việc tăng cường phòng không cho Ukraine và các nỗ lực hòa bình của Mỹ ở Trung Đông.

Ông Zelensky gọi cuộc trò chuyện mới nhất với Tổng thống Trump là "rất hiệu quả", lưu ý rằng họ đã thảo luận về việc tăng cường "khả năng phòng không, khả năng phục hồi và tầm xa" cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi tháng 8. Ảnh: X

Tổng thống Zelensky cho biết ông hy vọng Tổng thống Trump có thể sử dụng cùng chiến thuật gây áp lực mà ông đã áp dụng khi làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas để thúc đẩy Nga hướng tới hòa bình ở Ukraine.

"Tôi chúc mừng ông ấy vì tôi nghĩ đây là một thành công lớn của Mỹ và thành công lớn của ông ấy, của Tổng thống Trump, của chính sự tham gia của ông ấy vào tiến trình này. Điều này cho chúng ta tín hiệu và hy vọng rằng với áp lực như vậy mà Tổng thống Trump đã sử dụng ở Trung Đông để tạo ra hòa bình, tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ sử dụng những công cụ tương tự nhiều hơn nữa để gây áp lực buộc [Tổng thống Nga Vladimir] Putin chấm dứt chiến sự ở Ukraine” - ông Zelensky nói với đài Fox News.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết rằng trong cuộc điện đàm, tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc chiến của Ukraine "khó khăn hơn" do quy mô của cuộc chiến và tầm ảnh hưởng của Nga.

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng Kiev rất cần "phòng không thực sự" và khả năng tấn công tầm xa. "Chúng tôi biết ơn các đối tác nhưng chừng đó là chưa đủ... chúng tôi đã nói về Tomahawk và những thứ khác" - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine hoan nghênh sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trong nỗ lực đảm bảo sự đoàn tụ của trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trong chiến sự. Ông Zelensky cho biết khoảng 19.000 trẻ em đã được đưa sang Nga và cho đến nay mới chỉ có khoảng 1.600 trẻ được đưa trở về.

Khi được hỏi liệu có cân nhắc đề cử ông Trump Trump cho Giải Nobel Hòa bình hay không, ông Zelensky nhấn mạnh rằng nếu tổng thống Mỹ “gây áp lực và đưa [ông] Putin vào bàn đàm phán... tất nhiên, chúng tôi sẽ đề cử ông [Trump] và chúng tôi sẽ tự hào chúc mừng ông ấy".

Nhà Trắng chưa bình luận về cuộc điện đàm thứ hai giữa ông Zelensky và ông Trump.

Cũng trong ngày 12-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa Tomahawk nếu cuộc xung đột Nga-Ukraine không có dấu hiệu chấm dứt, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi bay tới Israel, Tổng thống Trump cho biết ông đang tìm cách đảm bảo Ukraine nhận được nguồn cung cấp vũ khí mới theo yêu cầu của Tổng thống Zelensky.

"Họ muốn có tên lửa Tomahawk. Đó là một bước tiến" - ông Trump nói.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng khả năng Mỹ có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine đã làm dấy lên "mối quan ngại cực độ" tại Nga, theo đài VGTRK (Nga).

"Vấn đề về tên lửa Tomahawk là vấn đề cực kỳ đáng lo ngại” - ông Peskov, song nhấn mạnh rằng việc chúng có thể được chuyển giao cho Kiev sẽ không thay đổi tình hình tiền tuyến.

“Những vũ khí này rất đặc biệt, chúng có thể là vũ khí phi hạt nhân hoặc hạt nhân. Chúng có tầm bắn xa và là những vũ khí đáng gờm. Nhưng đồng thời, chúng [Tomahawk] không thể thay đổi tình hình ở tiền tuyến” - người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.

Tổng thống Putin trước đây đã cảnh báo rằng việc cung cấp những tên lửa Tomahawk sẽ là "một giai đoạn leo thang mới", khẳng định rằng chúng không thể được sử dụng nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ.