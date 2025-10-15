Ông Zelensky tước quốc tịch Ukraine của thị trưởng Odessa 15/10/2025 06:01

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tước quốc tịch của thị trưởng Odessa - ông Gennadiy Trukhanov, với cáo buộc ông này có hộ chiếu Nga - điều mà luật pháp Ukraine cấm.

Ngày 14-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tước quốc tịch của thị trưởng Odessa - ông Gennadiy Trukhanov.

Theo Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), lý do là vì ông Trukhanov cũng mang quốc tịch Nga, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Luật pháp Ukraine cấm công dân mang quốc tịch Nga. Theo hiến pháp Ukraine, tổng thống có quyền thu hồi quốc tịch của công dân.

Cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết quyết định tước quốc tịch ông Trukhanov được đưa ra dựa trên bằng chứng do cơ quan này cung cấp, cho vị thị trưởng Odesa có hộ chiếu Nga hợp lệ.

Thị trưởng Odessa - ông Gennadiy Trukhanov. Ảnh: UKRINFORM

Cơ quan này đã đăng một bức ảnh lên Telegram, dường như là bản photocopy một trang hộ chiếu Nga có tên và ảnh của ông Trukhanov.

Ông Trukhanov đã phủ nhận việc có quốc tịch Nga và cho biết sẽ khởi kiện vụ việc ra tòa.

“Hiện tôi có bằng chứng cho thấy tôi không thể, cả về mặt thực tế lẫn pháp lý, có được quốc tịch hay hộ chiếu Nga” - ông Trukhanov nói với đài truyền hình công cộng Suspilne.

Ông Trukhanov, người giữ chức thị trưởng thành phố cảng lớn nhất Ukraine từ năm 2014, đã phải đối mặt các cáo buộc về hai quốc tịch trong suốt sự nghiệp chính trị của mình.

Ngoài ra, ông Trukhanov cũng bị điều tra từ năm 2017 vì các cáo buộc tham ô mà ông liên tục phủ nhận.

Một nguồn thạo tin của hãng Reuters cho biết Tổng thống Zelensky cũng đã tước quốc tịch Ukraine của hai người khác.

“Quốc tịch Nga của một số cá nhân đã được xác nhận, các quyết định liên quan đã được chuẩn bị. Sắc lệnh đã được ký” - ông Zelensky viết trên Telegram nhưng không nêu tên cụ thể.