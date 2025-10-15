Ông Trump đề cập chuyến thăm của ông Zelensky và khả năng gửi tên lửa Tomahawk 15/10/2025 06:30

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa ông với người đồng cấp Volodymyr Zelensky sắp tới là khả năng Washington viện trợ tên lửa Tomahawk - loại vũ khí tầm xa có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17-10 tới, và trọng tâm sẽ là bàn khả năng Mỹ gửi tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Cụ thể, trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng ngày 14-10, ông Trump được hỏi liệu ông có dự kiến thảo luận với ông Zelensky về việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine trong cuộc gặp sắp tới hay không.

“Tôi biết ông ấy sẽ nói gì. Ông ấy muốn vũ khí. Ông ấy muốn có tên lửa Tomahawk. Ai cũng muốn Tomahawk. Chúng tôi có rất nhiều Tomahawk" - tờ The New York Times dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Chỉ vài ngày trước đó, tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ cung cấp tên lửa hành trình cho Kiev nếu xung đột Ukraine “không được giải quyết”. Ông thừa nhận việc cung cấp này sẽ là “một bước leo thang gây hấn mới”.

Loại vũ khí này có tầm bắn tối đa 2.500km, đồng nghĩa chúng có thể cho phép Ukraine tấn công Moscow và các thành phố khác sâu hơn trong lãnh thổ Nga.

Theo The New York Times, việc ông Trump đe dọa cung cấp tên lửa cho Ukraine - dù có thực hiện hay không - phản ánh sự thất vọng ngày càng lớn của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã soạn sẵn kế hoạch bán hoặc chuyển giao Tomahawk nếu ông Trump ra lệnh. Tuy nhiên, việc cung cấp loại vũ khí này sẽ đối mặt vô số thách thức, trước hết là việc Ukraine không có bệ phóng trên biển hoặc trên bộ phù hợp để khai hỏa chúng.

Ukraine sẽ cần một hệ thống phóng của Lục quân Mỹ mang tên Typhon để bắn Tomahawk - bước đi mà các quan chức quân sự cho rằng có thể kéo Mỹ tiến gần hơn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp với Nga.

Hiện chưa rõ Mỹ có thể cung cấp bao nhiêu tên lửa, Ukraine sẽ lưu trữ chúng an toàn ra sao, và liệu số lượng hạn chế đó có tạo ra tác động thực tế nào hay không.

Giới quan sát cũng lo ngại việc này có thể khiến căng thẳng với Nga leo thang thêm, nhất là sau khi Điện Kremlin liên tiếp cảnh báo Washington không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 12-10 nói rằng “chủ đề Tomahawk đang gây quan ngại sâu sắc", và nhấn mạnh “hiện tại thực sự là thời điểm rất nhạy cảm, khi căng thẳng đang gia tăng từ mọi phía".

Hồi đầu tháng, ông Putin cũng cảnh báo rằng việc cung cấp các tên lửa này cho Kiev sẽ đánh dấu một “giai đoạn leo thang mới”, lưu ý "việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là không thể”.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng dù việc chuyển giao vũ khí không thể làm thay đổi cục diện xung đột, mà sẽ phá hủy mọi tiến bộ ngoại giao gần đây giữa Moscow và Washington.