Tổng thống Madagascar bị luận tội, quân đội lên nắm quyền 15/10/2025 05:46

(PLO)- Sau khi quốc hội luận tội Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina liên quan các cuộc biểu tình, một đơn vị tinh nhuệ trong quân đội tuyên bố tiếp quản nước này.

Ngày 14-10, một đơn vị tinh nhuệ trong quân đội Madagascar tuyên bố tiếp quản chính phủ, chỉ ít phút sau khi quốc hội bỏ phiếu với tỉ lệ áp đảo để luận tội Tổng thống Andry Rajoelina sau nhiều tuần biểu tình đẫm máu, theo tờ The New York Times.

Đơn vị quân đội, được biết đến với tên gọi CAPSAT, cho biết sẽ đình chỉ Hiến pháp và giải thể toàn bộ các cơ quan trọng yếu của Madagascar - bao gồm Tòa án Tối cao, Ủy ban Bầu cử và Thượng viện - nhưng vẫn giữ nguyên Hạ viện, tức Quốc hội.

Người dân Madagascar vui mừng sau khi quốc hội luận tội Tổng thống Madagascar - ông Andry Rajoelina ngày 14-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Phát biểu trước dinh tổng thống ở thủ đô Antananarivo, đại diện của CAPSAT cho biết chính phủ lâm thời sẽ có sự tham gia của cả dân sự và sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để thông qua một bản hiến pháp mới cùng các thiết chế mới.

“Chúng tôi đã nắm quyền” - Đại tá Michael Randrianirina nói.

Sau đó, ông Randrianirina nói với báo chí rằng một ủy ban do quân đội đứng đầu sẽ điều hành đất nước trong thời gian tối đa hai năm, cùng với một chính phủ lâm thời, trước khi tổ chức tổng tuyển cử mới.

Cuối tuần trước, Tổng thống Rajoelina đã buộc phải trốn sang nước ngoài và tuyên bố rằng quá trình luận tội ông là vi hiến. Ông cam kết sẽ tiếp tục nắm quyền, bất chấp nhiều tuần biểu tình do giới trẻ dẫn đầu đã khiến đất nước rơi vào hỗn loạn.

Các cuộc biểu tình ban đầu nổ ra do chính phủ thất bại trong việc cung cấp nước và điện ổn định, nhưng sau đó nhanh chóng mở rộng thành làn sóng phản đối sâu rộng hơn với nhiều bất bình khác.

Trong những ngày gần đây, các lực lượng an ninh Madagascar đã quay lưng lại với ông Rajoelina và gia nhập người biểu tình. Tuy nhiên, tổng thống vẫn tỏ ra thách thức, khi trong bài phát biểu ngày 13-10 ông nói rằng phải lẩn trốn vì lo ngại bị đe dọa tính mạng, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục “làm việc để cứu đất nước”.

Vào ngày 14-10, khi các nghị sĩ phe đối lập bỏ phiếu luận tội, ông Rajoelina đã tìm cách ban hành sắc lệnh giải tán hạ viện. Tuy nhiên, Hạ viện vẫn tiến hành cuộc bỏ phiếu.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông Rajoelina.