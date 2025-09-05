Ông Musk sẽ trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới? 05/09/2025 20:57

(PLO)- Sau bước đi mới nhất của hãng xe điện Tesla, ông Elon Musk có thể trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới.

Đài CNN ngày 5-9 đưa tin tỉ phú Elon Musk - hiện là người giàu nhất thế giới - có thể trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới sau khi hội đồng quản trị hãng xe điện Tesla công bố một gói lương thưởng khổng lồ mới cho CEO của hãng nhằm giữ ông tập trung vào sản xuất xe điện.

Đề xuất thưởng mới sẽ trao cho ông Musk thêm cổ phiếu Tesla nếu công ty có thể tăng trưởng vượt xa giá trị hiện tại, đạt mức vốn hóa thị trường lớn hơn bất kỳ công ty nào từng đạt được.

Gói lương thưởng trước đó của ông Musk, vốn đã góp phần đáng kể vào khối tài sản khổng lồ của ông, cũng đặt ra những kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng và Tesla đã dễ dàng thực hiện được.

Ông Elon Musk có thể trở thành tỉ phú nghìn tỉ USD đầu tiên trên thế giới. Ảnh: WHITE HOUSE

Gói lương thưởng mới có thể trao cho tỉ phú Musk 423,7 triệu cổ phiếu Tesla bổ sung. Với giá trị cổ phiếu hiện tại, số cổ phiếu này sẽ trị giá khoảng 143,5 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Musk sẽ chỉ nhận được số cổ phiếu đó nếu giá trị cổ phiếu Tesla tăng đáng kể trong những năm tới, lên mức 8.500 tỉ USD, cao hơn rất nhiều so với vốn hóa thị trường hiện tại là 1.100 tỉ USD.

Tesla nhấn mạnh công ty cần tạo động lực để ông Musk tập trung vào việc phát triển công ty. Họ cho biết trong quá trình đàm phán về gói lương thưởng, tỉ phú Musk “cũng đã nêu khả năng ông có thể theo đuổi những lợi ích khác đem lại cho ông tầm ảnh hưởng lớn hơn nếu ông không nhận được những cam kết như vậy.”

Hội đồng quản trị Tesla cho biết họ “tin rằng ông Musk là người duy nhất có những phẩm chất lãnh đạo cần thiết để biến đổi Tesla và thực hiện sứ mệnh dài hạn của công ty ở một cấp độ chưa từng có".

Bản tuyên bố ủy quyền của công ty, trong đó nêu kế hoạch trả lương cho ông Musk, cũng bao gồm một đề xuất của cổ đông rằng Tesla nên đầu tư vào xAI - công ty trí tuệ nhân tạo do ông Musk sở hữu. Điều này có thể giúp Elon Musk tiếp tục củng cố đế chế kinh doanh đang phát triển của mình.

XAI gần đây đã mua lại X, nền tảng mạng xã hội trước đây được gọi là Twitter, vào năm 2022 với giá 44 tỉ USD bằng tiền cá nhân của ông Musk. Công ty không đưa ra quan điểm ủng hộ hay phản đối đề xuất của cổ đông này, và đề xuất cũng không nêu chi tiết Tesla nên mua bao nhiêu cổ phần trong xAI hoặc với mức giá nào.

Hiện tại, tỉ phú Musk sở hữu 410 triệu cổ phiếu Tesla, trị giá khoảng 139 tỉ USD (tính đến ngày 4-9). Khoản cổ phần này, cùng với cổ phần tại xAI, công ty vũ trụ SpaceX và một số công ty khác do ông Musk sáng lập và điều hành, đã giúp ông trở thành người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản 378 tỉ USD, theo bảng xếp hạng tỉ phú của Bloomberg.