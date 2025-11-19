Siêu sao Ronaldo, tỉ phú Musk dự tiệc ông Trump chiêu đãi Thái tử Saudi Arabia ở Nhà Trắng 19/11/2025 12:28

(PLO)- Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo là một trong những khách quý được xếp ngồi ghế gần Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman nhất.

Ngôi sao bóng đá Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và tỉ phú Mỹ Elon Musk cùng nhiều nhân vật tầm cỡ khác đã được mời tới bữa tiệc Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức tối 18-11 tại Nhà Trắng để chiêu đãi Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman, đài NBC News đưa tin.

Trước các quan chức trong phái đoàn Saudi Arabia và nhiều lãnh đạo cấp cao của Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, và các khách quý tới dự tiệc, ông Trump ca ngợi Thái tử bin Salman là “người có năng lực lãnh đạo”.

Trong bữa tiệc, ông Trump còn đặc biệt giới thiệu sự có mặt của siêu sao bóng đá Ronaldo.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo và tỉ phú Elon Musk tại bữa tiệc Tổng thống Mỹ Donald Trump chiêu đãi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tối 18-11 ở Nhà Trắng. Nguồn: X/Washington Report

“Căn phòng này chật kín những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh, thể thao. Các bạn biết đấy, con trai tôi [Barron Trump] là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh Ronaldo” - ông Trump nói.

Ông Trump cảm ơn ngôi sao bóng đá này đã tới dự tiệc. Tổng thống Mỹ còn nói đùa rằng vì con trai Barron của ông đã gặp được thần tượng ngay tại Nhà Trắng nên “thằng bé đã tôn trọng cha mình hơn một chút”.

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo (nhìn trực diện về ống kính) tại bữa tiệc Tổng thống Mỹ Donald Trump chiêu đãi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tối 18-11 ở Nhà Trắng. Ảnh: AL JAZEERA

Siêu sao Ronaldo bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tổng thống Trump, tin rằng người đứng đầu Nhà Trắng là “một trong những người có thể giúp thay đổi thế giới”.

Theo các hình ảnh được truyền hình trực tiếp từ bữa tiệc, ngôi sao bóng đá Ronaldo ngồi ở những hàng ghế đầu tiên của dãy bàn chính giữa phòng tiệc, rất gần Tổng thống Trump và Thái tử bin Salman.

Tỉ phú Elon Musk (giữa, hàng ghế xa) tại bữa tiệc Tổng thống Mỹ Donald Trump chiêu đãi Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tối 18-11 ở Nhà Trắng. Ảnh: AL JAZEERA

Nhiều tỉ phú Mỹ cũng được mời dự bữa tiệc này như các ông Elon Musk (hãng xe Tesla và mạng xã hội X), Tim Cook (hãng điện thoại Apple), Marc Benioff (hãng công nghệ Salesforce), Bill Ackman (quỹ đầu cơ Pershing Square), Jensen Huang (hãng chip Nvidia)…

Truyền thông đặc biệt chú ý tới sự có mặt của ông Musk, nhấn mạnh rằng đây là dấu hiệu cho thấy rạn nứt giữa người đứng đầu Nhà Trắng và ông chủ Tesla có vẻ đã được hàn gắn.

Ông Musk từng là người ủng hộ nhiệt thành của ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, được ông Trump bổ nhiệm lãnh đạo Bộ Hiệu suất chính phủ (DOGE). Tuy nhiên, ông Musk hồi tháng 7 đã công khai chỉ trích đạo luật “Lớn và Đẹp” của Tổng thống Trump, dẫn tới giai đoạn lạnh nhạt rõ rệt trong quan hệ giữa hai bên.

Ông Musk diện một bộ tuxedo, được xếp ngồi ở hàng ghế giữa của dãy bàn ngoài cùng bên trái (theo hướng nhìn của ông Trump) của phòng tiệc.