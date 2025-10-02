Tỉ phú Elon Musk có phát ngôn bất ngờ về sao Hỏa 02/10/2025 07:54

(PLO)- Tỉ phú Elon Musk nói sao Hỏa là một phần của nước Mỹ đồng thời bày tỏ một ước ao với hành tinh đỏ này.

Ngày 1-10, Giám đốc điều hành (CEO) Tesla và SpaceX - tỉ phú Elon Musk đăng đàn trên mạng xã hội X nói rằng sao Hỏa là một phần của của nước Mỹ và ước ao được sống và chết trên sao Hỏa.

“Tôi chỉ có một hộ chiếu duy nhất, bây giờ và mãi mãi: nước Mỹ. Tôi sẽ sống và chết ở đây hoặc sao Hỏa (một phần của nước Mỹ)” - tỉ phú Elon Musk chia sẻ trên X.

Tỉ phú Musk đã nhiều lần nói về việc khai phá sao Hỏa như một phần của sứ mệnh lớn hơn nhằm đảm bảo sự sống còn của loài người trong trường hợp "một sự kiện tận thế nào đó xảy ra". Công ty SpaceX của ông Musk hiện đang tích cực phát triển các dự án tàu vũ trụ để giúp đạt được mục tiêu này.

Tỉ phú Elon Musk có ước mơ chinh phục sao Hỏa. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Đầu năm nay, doanh nhân này cho biết sứ mệnh tàu vũ trụ Starship đầu tiên thám hiểm sao Hỏa có thể được phóng sớm nhất là vào cuối năm 2026. Ông Musk cũng tiết lộ rằng một trong những chuyến bay Starship sắp tới lên sao Hỏa sẽ chở Optimus - robot hình người của Tesla. Tỉ phú Musk có ý rằng sứ mệnh không gian này có thể mở đường cho việc đưa con người lên sao Hỏa - điều mà ông tin rằng có thể thực hiện được sớm nhất là vào năm 2029.

Ngoài hệ thống phóng Starship dự kiến phục vụ cho các chuyến bay có người lái lên mặt trăng và sao Hỏa, tỉ phú Musk còn điều hành nhiều sáng kiến ​​liên quan không gian thông qua công ty SpaceX chuyên phát triển và phóng tên lửa, tàu vũ trụ và hệ thống vệ tinh.

Các tên lửa tái sử dụng Falcon 9 và Falcon Heavy của SpaceX hiện đang phục vụ cả sứ mệnh thương mại lẫn chính phủ, trong đó có các hợp đồng với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

NASA cũng có những mục tiêu dài hạn riêng đối với sao Hỏa. Hiện tại, cơ quan này tập trung vào chương trình Artemis với mục tiêu đưa con người trở lại mặt trăng trước khi hướng đến sao Hỏa.

Cơ quan này cũng lên kế hoạch cho một sứ mệnh có người lái lên sao Hỏa vào cuối những năm 2030 hoặc đầu những năm 2040, tùy thuộc vào tiến bộ công nghệ và nguồn tài chính.