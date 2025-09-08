Campuchia kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp vụ 18 binh sĩ bị Thái Lan bắt 08/09/2025 09:30

(PLO)- Ủy ban Nhân quyền Campuchia gửi thư yêu cầu Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho 18 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt trong cuộc đụng độ biên giới.

Ủy ban Nhân quyền Campuchia (CHRC) đã chính thức kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp khẩn cấp vụ việc 18 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt giữ sau vụ đụng độ tại khu vực biên giới hồi cuối tháng 7, tờ Khmer Times đưa tin ngày 8-9.

Trong một lá thư gửi ngày 6-9 tới bà Ganna Yudkivska - Chủ tịch kiêm Báo cáo viên của Nhóm Công tác Liên Hợp Quốc về Bắt giữ Tùy tiện, CHRC đã kêu gọi xem xét vụ việc theo thủ tục khẩn cấp của nhóm và tuyên bố rằng việc bắt giữ này là bất hợp pháp.

18 binh sĩ Campuchia đã bị lực lượng Thái Lan bắt vào ngày 29-7, vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan có hiệu lực. Theo CHRC, kể từ đó, các binh sĩ này đã bị từ chối tiếp cận đại diện pháp lý, gia đình và các quan chức Campuchia, bất chấp nhiều lần Phnom Penh yêu cầu thả họ.

18 binh sĩ Campuchia bị Thái Lan bắt. Ảnh: KHMER TIMES

“Việc tiếp tục giam giữ, được thực hiện sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước có hiệu lực, là không có cơ sở pháp lý và do đó cấu thành hành vi giam giữ tùy tiện đối với binh lính Campuchia. Điều này làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn và vi phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế” - theo CHRC.

CHRC đã yêu cầu Nhóm công tác của Liên Hợp Quốc không chỉ kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho những người lính mà còn theo dõi các nhà chức trách Thái Lan để đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế; nhắc nhở Thái Lan về các nghĩa vụ của mình theo các hiệp ước nhân quyền và nhân đạo; và đưa vụ việc này vào báo cáo thường niên gửi Hội đồng Nhân quyền để đảm bảo sự giám sát quốc tế.

Chủ tịch CHRC Keo Remy nhấn mạnh rằng việc bắt giữ 18 binh sĩ này cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế, cũng như thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế đã ra tuyên bố hôm 7-9, cho biết Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo việc trả tự do và hồi hương an toàn cho 18 binh sĩ Campuchia bị lực lượng Thái Lan bắt giữ.

Ông Hun Manet đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ Hoàng gia tìm kiếm mọi kênh có thể, gồm song phương, khu vực và quốc tế, để đảm bảo việc hồi hương nhanh chóng cho các binh sĩ, đồng thời nhấn mạnh rằng phúc lợi của những binh sĩ bị bắt giữ là vấn đề phẩm giá quốc gia và là mối quan tâm nhân đạo cấp bách.

Thái Lan chưa lên tiếng về thông tin trên. Hồi cuối tháng 7, phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan - ông Winthai Suvaree nói rằng 18 binh sĩ Campuchia đã "tự nguyện đầu hàng".

Phía Thái cho biết các binh sĩ này được đối xử theo đúng nguyên tắc nhân đạo, được chăm sóc y tế, cung cấp thức ăn, nước uống và chỗ ở.

Hiện chưa rõ thời điểm phía Thái Lan trả tự do cho nhóm binh sĩ bị bắt giữ này.