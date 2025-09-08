Tân thủ tướng Thái Lan và 4 ưu tiên hành động 08/09/2025 09:23

(PLO)- Tân Thủ tướng Thái Lan - ông Anutin Charnvirakul nêu 4 lộ trình làm khung ưu tiên cho các hoạt động chính phủ mới.

Ngày 7-9, sau khi được Hoàng gia bổ nhiệm, Thủ tướng Thái Lan - ông Anutin Charnvirakul cam kết sẽ có hành động khẩn cấp để giải quyết những vấn đề của đất nước, theo tờ Bangkok Post.

“Tôi xin bảo đảm với toàn thể nhân dân rằng nội các của tôi và tôi sẽ làm việc không ngừng nghỉ, với sự cống hiến tuyệt đối. Chúng tôi sẽ huy động mọi nguồn lực từ sức mạnh thể chất đến trí tuệ để bảo đảm Thái Lan nhanh chóng vượt qua những khủng hoảng hiện tại” - ông Anutin đưa ra cam kết tại trụ sở đảng Bhumjaithai ở thủ đô Bangkok.

Tân thủ tướng Thái Lan cũng bày tỏ sự cảm ơn đến các đảng khác, đặc biệt là đảng Nhân dân vì đã ủng hộ ông giữ chức thủ tướng với điều kiện ông giải tán Hạ viện để mở đường cho tổng tuyển cử vào năm tới.

Tân Thủ tướng Thái Lan - ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION

“Tôi sẽ giải tán Hạ viện trong vòng bốn tháng theo đúng thỏa thuận. Các bộ trưởng trong nội các của tôi và tôi sẽ làm việc không nghỉ” - ông Anutin nói, đồng thời cho biết sẽ chỉ bổ nhiệm những bộ trưởng có năng lực cao, đủ khả năng làm việc hiệu quả trong nhiệm kỳ của chính phủ.

Trước thời gian hoạt động ngắn ngủi của chính phủ, ông Anutin khẳng định sẽ cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn nhân sự nội các, bởi sẽ không có giai đoạn thử việc.

“Chức thủ tướng của tôi không tồn tại nhờ ân huệ của bất kỳ ai. Tôi có mặt ở vị trí này nhờ sự ủy thác của nhân dân, được thể hiện qua các đại diện của họ. Tôi ở đây để đền đáp lại nhân dân” - ông Anutin nói thêm.

Thủ tướng Anutin cũng nêu bốn lộ trình làm khung ưu tiên cho chính phủ.

Về kinh tế, trọng tâm trước mắt là xử lý chi phí sinh hoạt. Các biện pháp bao gồm giảm chi phí hộ gia đình, chi phí năng lượng và giao thông, tái cơ cấu nợ cho nông dân và người thu nhập thấp, đồng thời tăng thu nhập cho cộng đồng và doanh nghiệp nhỏ.

Về an ninh biên giới, tân thủ tướng Thái Lan cam kết theo đuổi giải pháp hòa bình với Campuchia để giảm thiểu thiệt hại cho cả hai phía, nhưng khẳng định Thái Lan sẽ không nhượng “dù chỉ một centimet vuông” lãnh thổ. Ông cũng hứa bồi thường nhanh chóng cho các gia đình Thái Lan ở các tỉnh biên giới bị ảnh hưởng do xung đột.

Về thiên tai, ông Anutin cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy hệ thống cảnh báo sớm và tăng cường các chương trình bồi thường, phục hồi, dựa trên những dự án ông đã khởi xướng khi còn là Bộ trưởng Nội vụ.

Ưu tiên thứ tư, ông Anutin hứa sẽ tăng cường trấn áp tệ nạn ma túy, buôn người, lừa đảo và cờ bạc.

“Khi đối mặt với bốn thách thức lớn này, tôi mong có được sự hợp tác và phối hợp toàn diện để những chủ trương của tôi được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, không vướng trở ngại. Tôi tin rằng với đội ngũ nội các dày dạn kinh nghiệm mà tôi đã tập hợp, sẽ không có thời gian thử việc; chúng tôi sẵn sàng bắt tay ngay vào làm việc sau lễ tuyên thệ” - ông Anutin nói thêm.

Cũng trong ngày 7-9, ông Anutin công bố bổ nhiệm ông Vorapak Tanyawong, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Krung Thai và cựu cố vấn trưởng của cựu Bộ trưởng Tài chính Pichai Chunhavajira, giữ chức Thứ trưởng Tài chính.

Đây là nhân sự bổ nhiệm thứ tư từ ngoài chính trường kể từ sau khi ba bộ trưởng không phải nghị sĩ được công bố ngày 6-9.

Ông Anutin cho biết đội ngũ nhân sự gần như đã hoàn tất, nhưng từ chối tiết lộ thêm chi tiết trước khi trình danh sách lên Nhà vua để được phê chuẩn.