Lãnh đạo đảng Bhumjaithai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thủ tướng Thái Lan 05/09/2025 15:57

(PLO)- Hạ viện Thái Lan đã bỏ phiếu bầu ông Anutin Charnvirakul - Lãnh đạo đảng Bhumjaithai làm thủ tướng mới sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất bà Paetongtarn Shinawatra.

Ngày 5-9, quốc hội Thái Lan họp phiên đặc biệt để bầu thủ tướng mới, với chiến thắng thuộc về ông Anutin Charnvirakul - Lãnh đạo đảng Bhumjaithai, theo đài PBS.

Ông Anutin (58 tuổi) đã vượt qua đối thủ Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai với 248 phiếu so với 101 phiếu của đối thủ.

Kết quả bầu ông Anutin cần được Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha trình lên Nhà vua để ban hành Sắc lệnh bổ nhiệm, sau đó ông Anutin sẽ chính thức trở thành thủ tướng Thái Lan.

Việc bầu thủ tướng mới diễn ra Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 29-8 phế truất bà Paetongtarn Shinawatra khỏi chức thủ tướng liên quan đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnvirakul. Ảnh: NATION

Chủ tọa phiên họp là ông Chaiya Promma, Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện.

Trước khi vào chương trình, ông Chaiya thông báo nguyên tắc về việc bổ nhiệm thủ tướng. Theo đó, các nghị sĩ sẽ đề cử những người có đủ điều kiện.

Cách thức bỏ phiếu sẽ được tiến hành công khai. Người được phê chuẩn giữ chức thủ tướng phải đạt ít nhất quá bán số nghị sĩ đang làm việc, tức từ 247 phiếu trở lên.

Lãnh đạo đảng Bhumjaithai - ông Anutin Charnvirakul (giữa) trong phiên họp ngày 5-9 của Hạ viện Thái Lan. Ảnh: KHAOSOD

Thủ tướng đắc cử Thái Lan là một tỉ phú rẽ sang con đường chính trị, gia đình ông là cổ đông lớn trong một trong những công ty xây dựng lớn nhất Thái Lan.

Ông Anutin từng giữ chức Bộ trưởng Y tế công cộng trong giai đoạn đại dịch. Gần đây, đảng của ông vẫn còn tham gia liên minh cầm quyền với đảng Pheu Thai, nhưng đã rút lui sau vụ rò rỉ ghi âm của bà Paetongtarn.

Chiến thắng của ông Anutin đã được dự báo trước sau khi đảng Bhumjaithai của ông nhận được sự ủng hộ của đảng Nhân dân đối lập để trở thành đảng chủ chốt trong việc thành lập chính phủ mới.

Đảng Bhumjaithai đã đồng ý với các điều khoản từ đảng Nhân dân để lập liên minh, trong đó nhất trí rằng thủ tướng mới chỉ nên tại vị trong 4 tháng để giải quyết những vấn đề cấp bách, khởi động một cuộc trưng cầu dân ý nhằm mở đường cho bản hiến pháp mới, rồi sau đó giải tán Hạ viện.

Ngoài ra, đảng Nhân dân sẽ không tham gia chính phủ và sẽ giữ vai trò đối lập để giám sát toàn diện chính phủ mới. Sẽ không có thành viên nào của đảng tham gia giữ chức bộ trưởng trong nội các mới.