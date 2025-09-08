Chanathip bị chơi xấu, cư dân mạng Thái Lan tấn công cầu thủ Iraq 08/09/2025 16:50

(PLO)- Trận chung kết King's Cup 2025 trên sân vận động tỉnh Kanchanaburi đã khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội tuyển Iraq trước chủ nhà nhưng đáng tiếc lại bị phủ bóng đen bởi hành vi bạo lực của tiền đạo Mohanad Ali khiến cư dân mạng Thái Lan phẫn nộ.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 75, khi Ali bật cao đánh đầu chính xác từ quả tạt của Ibraheem Bayesh, mang về lợi thế cho Iraq. Trong suốt phần lớn thời gian, cầu thủ này được ca ngợi với màn trình diễn xông xáo, trở thành người hùng giúp đội bóng Tây Á chạm tay vào chiếc cúp.

Thế nhưng chỉ vài phút sau, tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Phút bù giờ 90+4, Ali bất ngờ có pha vào bóng thô bạo với đội trưởng Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Trong tình huống không mấy nguy hiểm, anh tung cú đá trực diện vào chân Chanathip, khiến tiền vệ nhỏ con của Thái Lan ngã quỵ trên sân. Trọng tài không mất nhiều thời gian để rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp, đẩy trận chung kết vốn đã căng thẳng lên đỉnh điểm.

Sau trận đấu, HLV Masatada Ishii của tuyển Thái Lan không giấu nổi sự tức giận. Ông chỉ trích gay gắt hành động của Ali, cho rằng đó không còn là bóng đá. “Tôi không tin đây là hành vi của một cầu thủ chuyên nghiệp. Anh ta không chỉ thô bạo mà còn hạ thấp giá trị của trận đấu. Đây là hành vi của một cầu thủ thiếu tôn trọng đồng nghiệp, của một người thích bạo lực hơn là chơi bóng”, HLV Ishii thẳng thắn bày tỏ.

HLV Masatada Ishii lên án hành vi phản thể thao của Ali. Ảnh: SS.

Nhà cầm quân người Nhật cũng khẳng định những pha bóng như vậy không thể chấp nhận trong môi trường quốc tế, nơi tinh thần thể thao và sự fair play phải được đặt lên hàng đầu.

Pha phạm lỗi đầy bạo lực khiến người hâm mộ lẫn cư dân mạng Thái Lan bùng nổ phẫn nộ. Nhiều cổ động viên lo ngại cho tình trạng sức khỏe của Chanathip, người vốn có thể hình nhỏ bé và thường xuyên là mục tiêu của những pha va chạm. Cho đến nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về mức độ chấn thương của ngôi sao này.

Trên mạng xã hội, Mohanad Ali trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội của cư dân mạng Thái Lan. Trang Instagram cá nhân của anh bị “dội bom” bởi hàng ngàn bình luận từ cổ động viên chủ nhà. Từ những bài đăng mới nhất đến cả hình ảnh cũ, đâu đâu cũng xuất hiện lời lẽ phẫn nộ, yêu cầu anh công khai xin lỗi Chanathip.

Cầu thủ hai đội hỗn chiến trong khi cư dân mạng Thái Lan không tiếc lời chỉ trích tiền đạo của Iraq. Ảnh: SS.

Một tài khoản thẳng thắn viết: “Đây không phải chuyện quốc gia hay tôn giáo. Đây là hành động ghê tởm của một vận động viên cố tình làm hại đối thủ. Các anh có thể thắng trận, nhưng đã thua trong mắt thế giới.” Một cư dân mạng Thái Lan khác mỉa mai: “Nếu muốn đá vào đầu đối thủ, hãy đi làm võ sĩ, đừng làm cầu thủ bóng đá”.

Không chỉ Ali, cả tập thể Iraq cũng bị đặt vào tầm ngắm vì lối chơi quá rắn. Trọng tài trận chung kết đã phải rút ra tới bảy thẻ phạt, trong đó có hai thẻ đỏ cho Iraq. Trước Ali, hậu vệ Frans Putros cũng bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 77. Dù vẫn bảo toàn được chiến thắng, hình ảnh của đội bóng Tây Á bị tổn hại nặng nề trong mắt người hâm mộ khu vực.

Đối với Thái Lan, thất bại trên sân nhà và cách đối thủ giành chiến thắng càng khiến dư âm trận chung kết thêm cay đắng. Người hâm mộ nước này tin rằng Iraq có thể đã giành được chiếc cúp, nhưng họ đánh mất sự tôn trọng. “Đáng xấu hổ cho những ai chọn cách chơi bẩn để chiến thắng”, một bình luận khác viết.

Đội tuyển Iraq nẫng tay trên Cúp nhà Vua của chủ nhà Thái Lan. Ảnh: SS.

Sự việc cũng để lại hệ lụy ngoài khuôn khổ King's Cup. Tháng 10 tới, Iraq sẽ cùng chủ nhà Saudi Arabia và đội tuyển Indonesia góp mặt ở vòng 4 vòng loại World Cup 2026. Những hành vi như của Ali chắc chắn sẽ khiến dư luận khu vực để mắt nhiều hơn, đặt ra yêu cầu FIFA và AFC phải siết chặt kỷ luật để bảo vệ tính an toàn cho cầu thủ.

King's Cup vốn là giải đấu giao hữu lâu đời và giàu truyền thống, thường được xem là dịp để các đội tuyển thử nghiệm lực lượng, giao lưu và củng cố tinh thần thể thao. Thế nhưng ở mùa 2025, thay vì là một ngày hội bóng đá, trận chung kết đã trở thành tâm điểm tranh cãi. Người hâm mộ sẽ còn nhớ đến chiến thắng của Iraq, nhưng họ sẽ nhớ nhiều hơn về chiếc thẻ đỏ và hình ảnh tiêu cực mà Mohanad Ali để lại.