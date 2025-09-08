Siêu sao Mbappe tiết lộ chuyện quá khứ và dự đoán các nhà vô địch 08/09/2025 15:37

(PLO)- Chân sút sáng nhất của bóng đá Pháp thời điểm hiện tại, siêu sao Mbappe có những chia sẻ thú vị xoay quanh quãng đường sự nghiệp cũng như nhận định của anh về các giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ BILD, tiền đạo 26 tuổi của Real Madrid bất ngờ tiết lộ rằng anh từng được nhiều ông lớn châu Âu để mắt tới ngay khi mới bắt đầu tỏa sáng ở Monaco mùa 2016-2017. Đó là giai đoạn siêu sao Mbappe chỉ mới 18 tuổi nhưng đã làm cả châu Âu phải chú ý nhờ tốc độ, sự lắt léo và khả năng dứt điểm đa dạng.

Cái tên giành chiến thắng trong cuộc đua ấy rốt cuộc là Paris Saint-Germain, nhưng theo lời kể của Mbappe, Bayern Munich, Borussia Dortmund và RB Leipzig cũng từng đưa ra những lời mời đầy hấp dẫn. “Nhiều đội bóng lớn đã tiếp cận tôi khi còn ở Monaco. Bayern đã liên hệ, rồi cả Dortmund và Leipzig nữa. Có thể còn những cái tên khác mà tôi không nhớ rõ. Khi ấy, mọi người đều muốn có chữ ký của tôi, nhưng thực sự lúc đó đã hơi muộn”, anh nói nửa thật nửa đùa.

Thực tế, PSG đã nhanh chóng ra tay để giữ chân một viên ngọc quý của bóng đá Pháp ở lại quê hương. Ban đầu, Mbappe được cho mượn từ Monaco và chỉ sau một mùa giải với 21 bàn thắng trên mọi đấu trường, PSG lập tức bỏ ra 180 triệu euro để mua đứt vào mùa hè 2018, biến anh thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá.

Tiền đạo người Pháp là mũi nhọn chủ lực của CLB Real Madrid lẫn tuyển quốc gia. Ảnh: EPA.

Khi được hỏi về cuộc đua danh hiệu ở châu Âu mùa này, siêu sao Mbappe không ngần ngại đưa ra những dự đoán của riêng mình. Ở Đức, anh khẳng định “Bundesliga là Bayern” và tin tưởng Hùm xám sẽ tiếp tục thống trị. Tại Pháp, anh kỳ vọng đội bóng cũ của mình PSG lại lên ngôi vô địch Ligue 1, dù thừa nhận cuộc đua ngày càng khó khăn hơn.

Nhưng điều khiến người hâm mộ chú ý nhiều nhất chính là nhận định của siêu sao Mbappe về giải Ngoại hạng Anh, nơi cuộc cạnh tranh luôn khốc liệt và khó đoán.

Theo Mbappe, nhà đương kim vô địch Liverpool vẫn phải được nhắc đến đầu tiên vì đội bóng vùng Merseyside đã cho thấy bản lĩnh và khát khao danh hiệu liên tục dưới thời Arne Slot. Tuy nhiên, anh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến Arsenal, đội bóng trẻ trung với bộ khung gắn bó lâu năm. “Tôi có nhiều kỳ vọng vào Arsenal vì sự ăn ý trong đội hình là yếu tố quan trọng trong bóng đá. Họ đã cùng nhau trưởng thành và hiểu nhau rõ ràng”, siêu sao Mbappe chia sẻ.

Mbappe có 3 chiến thắng đầu mùa cùng tân HLV Xabi Alonso. Ảnh: EPA.

Tất nhiên, Manchester City với chiến lược gia kỳ cựu Pep Guardiola và cỗ máy ghi bàn Erling Haaland vẫn là ứng viên hàng đầu. Khi phải chọn giữa những cái tên, Mbappe thừa nhận: “Khó thật. Có thể năm nay sẽ là Arsenal. Tất nhiên chọn Man City hoặc Liverpool thì dễ hơn, nhưng tôi nghĩ Arsenal xứng đáng được kỳ vọng”.

Ở Tây Ban Nha, nơi siêu sao Mbappe đang thi đấu, Real Madrid dưới thời HLV Xabi Alonso đã khởi đầu mùa giải mới bằng ba chiến thắng liên tiếp. Bản thân tiền đạo người Pháp cũng đã ghi ba bàn sau ba trận, khẳng định tầm ảnh hưởng ngay lập tức trong màu áo mới.

Anh dành nhiều lời khen cho HLV Alonso, người từng có 5 năm gắn bó với Real khi còn là cầu thủ. “Tôi có ấn tượng rất tốt. Ông ấy hiểu rõ CLB và luôn khát khao thành công. Chúng tôi đang cố gắng lĩnh hội triết lý của ông ấy. Ba trận thắng đầu tiên là khởi đầu tích cực, nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực vì chặng đường còn dài và danh hiệu thì không bao giờ dễ dàng”, Mbappe cho biết.

Tiền đạo Mbappe đánh giá cao Liverpool, Arsenal, Man City ở giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: EPA.

Tiền đạo người Pháp cũng không quên nhắc lại thất vọng mùa trước khi Real Madrid trắng tay ở đấu trường quốc nội và bị Arsenal loại ở tứ kết Champions League. Anh cho rằng những thất bại đó là bài học quý giá: “Chúng tôi đã học được rất nhiều, nhưng giờ là lúc thể hiện điều đã học. Tất nhiên, cần thêm thời gian, nhưng mùa giải này vô cùng quan trọng. Không chỉ cho CLB mà còn cho từng cầu thủ bởi World Cup cũng đang đến gần”.

Với những chia sẻ đầy tự tin và sự khiêm tốn, siêu sao Mbappe cho thấy anh là một cầu thủ lớn trên sân cỏ, đồng thời biết cách truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Con đường sự nghiệp của siêu sao Mbappe, từ chàng trai trẻ ở Monaco, qua những năm tháng rực rỡ ở PSG cho tới hiện tại cùng Real Madrid, vẫn đang tiếp tục được viết.