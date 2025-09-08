Đội tuyển U-23 Malaysia mơ mộng lật đổ người Thái trên đất Thái 08/09/2025 13:52

(PLO)- Vòng loại U-23 châu Á 2026, bảng F đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau hai loạt trận vừa qua với sự hồi hộp và mộng mơ của tuyển U-23 Malaysia ở trận quyết đấu chủ nhà Thái Lan ngày 9-9.

Đội tuyển U-23 Malaysia có màn trở lại đầy ấn tượng khi giành chiến thắng hủy diệt Mông Cổ 7-0, qua đó lấy lại tinh thần sau thất bại tối thiểu 0-1 trước Lebanon ở lượt trận mở màn. Dù vậy, HLV Nafuzi Zain vẫn giữ sự điềm tĩnh khi khẳng định rằng cơ hội đi tiếp của đội bóng vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào trận đấu mang tính “chung kết” với chủ nhà U-23 Thái Lan, diễn ra tại sân Thammasat (Pathum Thani) vào đêm 9-9.

Ông Nafuzi không giấu được niềm vui khi các học trò đã phản ứng mạnh mẽ đúng thời điểm. Ông cho rằng chiến thắng đậm Mông Cổ đã khôi phục sự tự tin cho tuyển U-23 Malaysia: “Chúng tôi đã giành 3 điểm quý giá. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ khi họ đã biết cách đứng dậy sau thất bại trước Lebanon. Đây là cú hích tinh thần cần thiết. Nhưng tất cả mới chỉ bắt đầu, bởi để tiến xa, chúng tôi buộc phải thể hiện bản lĩnh trước Thái Lan”.

Trận thắng Mông Cổ ghi dấu sự tỏa sáng của nhiều gương mặt trẻ. Fergus Tierney rực sáng với cú hat trick, cho thấy khả năng săn bàn đáng gờm. Aliff Izwan Yuslan lập cú đúp và đóng góp thêm hai pha kiến tạo, trở thành điểm sáng nơi hàng công. Bên cạnh đó, Aysar Hadi và cầu thủ vào sân thay người Ziad El Basheer cũng kịp để lại dấu ấn với mỗi người một bàn thắng.

Chủ nhà Thái Lan chỉ cần hòa Malaysia là tràn trề cơ hội giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Ảnh: CCT.

Hiệu suất ấn tượng của các cầu thủ đã giúp tuyển U-23 Malaysia tạo ra sự tự tin lớn trước trận cầu quyết định, nhưng đồng thời cũng gợi mở áp lực phải duy trì phong độ trước một đối thủ có đẳng cấp và kinh nghiệm như Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, chủ nhà Thái Lan cũng rơi vào thế không dễ chịu gì sau trận hòa Lebanon 2-2. Kết quả này khiến họ chỉ có cùng 4 điểm với Lebanon và chỉ hơn Malaysia đúng 1 điểm. Điều đó có nghĩa là kịch bản bảng F sẽ được định đoạt trực tiếp sau trận đối đầu Malaysia – Thái Lan.

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển U-23 Malaysia sẽ vượt mặt cả hai đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng và giành vé vào vòng chung kết U-23 châu Á. Thậm chí, một trận hòa cũng có thể mở ra hy vọng đi tiếp cho thầy trò Nafuzi, tùy thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác, bởi giải đấu này sẽ chọn thêm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Đội tuyển U-23 Malaysia đang lên tinh thần sau cơn mưa gôn 7-0 vào lưới Mông Cổ và chờ quyết chiến chủ nhà Thái Lan. Ảnh: CCT.

HLV Nafuzi thừa nhận thử thách phía trước vô cùng khó khăn nhưng khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng. “Gặp Thái Lan chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà và nhận sự cổ vũ từ khán giả. Nhưng đây chính là thử thách mà chúng tôi phải đối mặt nếu muốn khẳng định mình ở châu lục. Tôi tin rằng sau chiến thắng Mông Cổ, sự tự tin của các cầu thủ sẽ được đẩy lên cao hơn, và họ sẽ vào sân với tinh thần không bỏ cuộc”, vị HLV người Malaysia nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia nhận định Thái Lan vẫn nắm lợi thế nhờ sự đồng đều và lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ. Họ sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật và thường xuyên biết cách tận dụng lợi thế sân bãi để tạo áp lực lên đối thủ. Tuy nhiên, Malaysia lại đang có sự hưng phấn cùng hiệu suất ghi bàn ấn tượng, điều có thể tạo nên bất ngờ với một cú lật đổ ngay trên đất Thái.

Đội tuyển U-23 Malaysia đang khao khát giành hơn 1 điểm ở trận cầu mang tính quyết định với chủ nhà Thái Lan. Dưới sự dẫn dắt của Nafuzi Zain, đội bóng đã cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và khả năng thích nghi sau thất bại. Đó chính là yếu tố quan trọng nếu Malaysia muốn tái lập thành tích góp mặt ở vòng chung kết, nơi quy tụ những đội bóng mạnh nhất châu lục.