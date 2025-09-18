CHÙM ẢNH: Quốc yến hoành tráng Vua Charles III đón tiếp Tổng thống Trump 18/09/2025 10:51

(PLO)- Tổng thống Trump nói rằng việc được mời thăm cấp nhà nước lần thứ hai tới Anh là một trong những "vinh dự cao quý nhất" trong cuộc đời ông.

Ngày 17-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được hoàng gia Anh tiếp đón nồng nhiệt trong ngày đầu tiên của chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh.

Sau lễ đón trọng thể tại lâu đài Windsor, Vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla đã mở quốc yến chiêu đãi trọng thể vợ chồng Tổng thống Trump, theo tờ The New York Times.

Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump (bên phải) trước tiệc chiêu đãi hoàng gia ngày 17-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tiệc chiêu đãi của Vua Charles III dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lâu đài Windsor. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Khách tới dự sự kiện. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tại bữa tiệc, Vua Charles III nói rằng mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh "đã giúp hai nước an toàn hơn và mạnh mẽ hơn qua nhiều thế hệ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Vua Charles III bước vào hội trường. Ảnh: POOL

Vua Charles III phát biểu tại bữa tiệc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vua Charles III cũng lưu ý rằng Anh là nước đạt được thỏa thuận thương mại đầu tiên với chính quyền Tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ công bố áp đặt thuế đối ứng, đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ song phương có thể tiến xa hơn nữa.

Về phần mình, Tổng thống Trump phát biểu rằng chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của ông tới Anh là "một trong những vinh dự cao quý nhất trong cuộc đời". Ông Trump cũng ca ngợi "mối quan hệ đặc biệt" giữa Anh và Mỹ, nói rằng từ "đặc biệt" vẫn chưa đủ để diễn tả hết được tính chất của mối quan hệ này.

Tổng thống Donald Trump dành nhiều lời khen "có cánh" cho Vua Charles III. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Trump cũng đã dành nhiều lời ca ngợi cho nhà vua Anh và gọi ông “là hiện thân của sự kiên cường, cao quý và tinh thần của chế độ quân chủ Anh và nhân dân Anh”.

Bữa quốc yến có khoảng 160 khách mời tham dự, gồm những nhân vật quyền lực trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, truyền thông và chính phủ. Các phụ tá Nhà Trắng cũng có mặt ở cùng với nhiều quý tộc Anh.

Vua Charles III và Tổng thống Donald Trump cùng nâng ly. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Quang cảnh bữa tiệc. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Donald Trump và Vua Charles III xem các hiện vật của Bộ sưu tập Hoàng gia Anh. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vua Charles III và Tổng thống Donald Trump xem máy bay quân sự biểu diễn. Ảnh: THE NEW YORK TIMES