Bắt giữ 3 thanh niên 'chặt biển số' theo trào lưu trên TikTok 06/09/2025 18:20

(PLO)- Theo Công an tỉnh An Giang, nhóm ba thanh niên đã chặn xe, hành hung, rồi chặt lấy biển số xe của người khác nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu theo trào lưu “chặt biển số” trên TikTok.

Ngày 6-9, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự 3 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các thanh niên vừa bị tạm giữ cùng ngụ phường Hà Tiên, gồm Nguyễn Trần Lê, Nguyễn Văn Nghĩa (cùng 19 tuổi) và Dương Công Bằng (22 tuổi).

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trần Lê, Nguyễn Văn Nghĩa và Dương Công Bằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, rạng sáng 1-9, nhóm Lê, Bằng, Nghĩa điều khiển xe máy mang theo hung khí, gồm dao tự chế, gậy đánh bóng chày… đi tìm những thanh niên chạy xe gắn máy mang BKS tỉnh An Giang cũ, để chặn xe, hành hung và chặt lấy biển số.

Theo Công an, nhóm Lê, Bằng, Nghĩa thực hiện hành vi trên nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu theo trào lưu “chặt biển số” trên TikTok. Kết quả điều tra ban đầu, nhóm này đã chặt, lấy đi hai BKS gắn máy và làm sáu thanh niên bị thương nhẹ, hư hỏng hai xe gắn máy.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang cảnh báo hiện có nhiều trào lưu lệch chuẩn, phản văn hóa trên mạng xã hội và có thể lôi kéo thanh thiếu niên tham gia, gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

Do đó, người dân, nhất là giới trẻ cần tỉnh táo, không theo các trào lưu xấu trên mạng xã hội, có thể vi phạm pháp luật. Mặt khác, phụ huynh cũng cần quan tâm, định hướng con em mình khi sử dụng mạng xã hội.