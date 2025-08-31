Đi xe máy ngã xuống đường, người đàn ông bị xe tải cán tử vong 31/08/2025 10:35

(PLO)- Người đàn ông điều khiển xe máy ở TP.HCM loạng choạng, ngã xuống đường và bị xe tải chạy cùng chiều cán qua, tử vong tại chỗ.

Sáng 31-8, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông tử vong.

Tai nạn khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông TVT (52 tuổi, quê tỉnh An Giang cũ) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ ngã ba Giồng về cầu Lớn, TP.HCM

Khi đến đoạn giao với đường Phan Văn Hớn đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, xe máy bất ngờ loạng choạng, ông T ngã xuống đường. Cùng lúc này, một xe tải chạy phía sau không kịp xử lý đã cán qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng xử lý xong hiện trường. Ảnh: HT

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, xe máy bị hư hỏng nặng, vụ tai nạn làm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nhiều giờ.