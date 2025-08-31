Đi xe máy ngã xuống đường, người đàn ông bị xe tải cán tử vong

Sáng 31-8, Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM phối hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông khiến người đàn ông tử vong.
Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, ông TVT (52 tuổi, quê tỉnh An Giang cũ) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa hướng từ ngã ba Giồng về cầu Lớn, TP.HCM
Khi đến đoạn giao với đường Phan Văn Hớn đoạn qua xã Xuân Thới Sơn, xe máy bất ngờ loạng choạng, ông T ngã xuống đường. Cùng lúc này, một xe tải chạy phía sau không kịp xử lý đã cán qua, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, xe máy bị hư hỏng nặng, vụ tai nạn làm giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Bứa ùn ứ nhiều giờ.