Mất vàng vì dẫn trộm về nhà

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thùy Dung (36 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng bị tạm giữ có Lương Hưởng Phúc (37 tuổi, chồng Dung) và Lư Văn Đen (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).
Theo thông tin ban đầu, chiều 30-8, bà Nguyễn Thị Ng (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đi chợ được tặng một bao gạo nhưng không có xe chở về. Thấy vậy, Dung đang đậu xe gần đó đã làm "người tốt" giúp chở gạo về nhà.
Khi bà Nga đi lấy nước, Dung phát hiện túi xách trên bàn, liền lén lấy một đôi bông tai, một vòng đá cẩm thạch xanh, hai miếng vàng và một số nữ trang khác. Sau vài phút trò chuyện, Dung rời khỏi nhà.
Sau đó, Dung cùng Phúc và Đen mang số vàng ăn trộm bán được 230 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.
Nhận tin báo, Công an phường Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng truy xét. Ngày 1-9, công an đã bắt giữ cả ba tại một nhà trọ ở xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long.
Để động viên tinh thần, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã khen thưởng đột xuất ba cán bộ có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, phá án nhanh vụ trộm này.
Các cá nhân được khen gồm Trung tá Nguyễn Như Ý, Trung tá Trương Quốc Hoàng (Phòng Cảnh sát hình sự) và Thiếu tá Phan Lê Thảo Quyên (Công an phường Trà Vinh).