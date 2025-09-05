Mất vàng vì dẫn trộm về nhà 05/09/2025 14:01

(PLO)- Tưởng gặp được người tốt khi được giúp chở gạo về nhà, ai dè người phụ nữ đã không may dẫn trộm về nhà lấy cắp tài sản.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thùy Dung (36 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Cùng bị tạm giữ có Lương Hưởng Phúc (37 tuổi, chồng Dung) và Lư Văn Đen (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-8, bà Nguyễn Thị Ng (ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) đi chợ được tặng một bao gạo nhưng không có xe chở về. Thấy vậy, Dung đang đậu xe gần đó đã làm "người tốt" giúp chở gạo về nhà.

Từ "người tốt" giúp chở gạo, người phụ nữ nhanh chóng biến hình thành kẻ trộm. Ảnh: CA

Khi bà Nga đi lấy nước, Dung phát hiện túi xách trên bàn, liền lén lấy một đôi bông tai, một vòng đá cẩm thạch xanh, hai miếng vàng và một số nữ trang khác. Sau vài phút trò chuyện, Dung rời khỏi nhà.

Sau đó, Dung cùng Phúc và Đen mang số vàng ăn trộm bán được 230 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài.

Nhận tin báo, Công an phường Trà Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng truy xét. Ngày 1-9, công an đã bắt giữ cả ba tại một nhà trọ ở xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long.