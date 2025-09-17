Đôi nam nữ đang livestream tổ chức đánh bạc trên TikTok bị công an bắt quả tang 17/09/2025 19:16

(PLO)- Công an Đồng Tháp kiểm tra phát hiện nhóm người dùng TikTok livestream tổ chức đánh bạc bằng hình thức tài xỉu, thu giữ nhiều tang vật và mời các đối tượng liên quan làm việc.

Ngày 17-9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các lực lượng vừa bắt quả tang đôi nam nữ đang livestream trên tài khoản TikTok tổ chức đánh bạc.

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, ngày 16-9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Mỹ Đức Tây kiểm tra số nhà 65, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Ngô Thị Bạch Tuyết (34 tuổi) và Lê Hoàng Vũ (38 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây) đang livestream trên tài khoản TikTok “Tuyết tỷ 1402” để tổ chức cho các tài khoản khác cá cược tài xỉu, tiền thắng thua được thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Ba người trong vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức livestream trên TikTok. Ảnh: CA

Tang vật thu giữ gồm: 14 viên xí ngầu (trong đó có 3 viên đang trên đĩa lắc), 1 bảng kê tỷ lệ hoa hồng, 3 thẻ ATM ngân hàng, 6 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan.

Cùng thời điểm, Công an cũng mời làm việc Trần Văn Hiếu (24 tuổi, ngụ phường Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh) do có liên quan đến hành vi gá bạc cho Tuyết.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang phối hợp Công an xã Mỹ Đức Tây và Công an phường Mỹ Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.