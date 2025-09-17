An Giang: Tuyên án 'Hiếu Xì Po' cùng 18 đồng phạm tổ chức đánh bạc 17/09/2025 15:49

(PLO)- HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Hiếu (tức 'Hiếu Xì Po') 3 năm 6 tháng tù về tội tổ chức đánh bạc...

Sau 2 ngày xét xử, ngày 17-9, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ bị cáo Võ Hoàng Hiếu (55 tuổi; tự Hiếu Xì Po; ngụ xã Hội An, tỉnh An Giang) cùng 18 đồng phạm về tội tổ chức đánh bạc.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Hiếu 3 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn lại mức án từ 1-2 năm tù. Đồng thời, HĐXX còn phạt tiền các bị cáo từ 20-30 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 8-12-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chợ Mới bắt quả tang Võ Hoàng Hiếu (tức Hiếu Xì Po) tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu vườn ở ấp An Thái, xã Hòa Bình (nay là xã Hội An), huyện Chợ Mới cũ.

Bị cáo Võ Hoàng Hiếu - "trùm xã hội đen" khét tiếng một thời ở miền Tây

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 16 con gà, 29 cặp cựa, 6 khăn, 1 cân điện tử, 3 cục đá mài, 1 cuốn sổ ghi chép, 9 điện thoại di động, 15 giỏ đệm, nhiều vật dụng liên quan và hơn 70 triệu đồng trên người các đối tượng.

Điều tra xác định từ tháng 8-2024 đến khi bị bắt, Hoàng Hiếu cầm đầu, rủ rê, thuê mướn hàng chục đối tượng tham gia tổ chức đá gà để thu tiền xâu.

Nhiều người được phân công cảnh giới, dẫn dắt khách, cân gà, cáp gà, ghi chép sổ sách, thu tiền, làm trọng tài và nhận cược. Hiếu quy định mỗi trận đá xổ 2,4 triệu đồng, thu tiền xâu 400.000 đồng; đá qua biện nếu thắng 1 triệu đồng thì thu xâu 20.000 đồng. Mỗi ngày, tiền xâu được chia cho những người tham gia, còn Hiếu trả công cho đồng bọn từ 50.000–100.000 đồng/người.

Hiếu Xì Po cùng 18 đồng phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc

Ngày 8-12-2024, Hiếu tổ chức được 7/10 trận gà, mỗi trận có khoảng 35 người tham gia, số tiền cá cược hơn 67,8 triệu đồng, trong đó tiền thu lợi bất chính 3,82 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Phần lớn các bị cáo là những người có nhiều tiền án, trong đó Hoàng Hiếu từng bị tòa án xử phạt 17 năm tù (bản án phúc thẩm năm 2012) về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Cố ý gây thương tích, Làm nhục người khác, Bắt người trái pháp luật, Gây rối trật tự công cộng và chấp hành xong án phạt ngày 26-11-2022.