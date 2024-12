An Giang: Triệt phá tụ điểm đá gà do Hiếu xì po cầm đầu 09/12/2024 19:43

(PLO)- Qua thời gian nắm tình hình, Công an tỉnh An Giang đã triệt phá tụ điểm đá gà do Hiếu xì po cầm đầu, bắt giữ 33 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.