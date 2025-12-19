Úc bắt 7 người nghi chuẩn bị tấn công bạo lực ngay hiện trường xả súng ở Sydney 19/12/2025 06:52

(PLO)- Cảnh sát bang New South Wales (Úc) đã chặn bắt 7 người nghi đang lên kế hoạch cho “một hành vi bạo lực” khi nhóm này hướng tới bãi biển Bondi - nơi xảy ra vụ xả súng hôm 14-12.

Ngày 18-12, cảnh sát đã bắt giữ 7 người đàn ông ở phía tây nam TP Sydney (bang New South Wales, Úc) sau khi nhận được tin báo rằng những đối tượng này có thể đang âm mưu một “hành động bạo lực” giữa lúc thành phố vẫn còn đang chấn động sau vụ xả súng kinh hoàng ở bãi biển Bondi, theo hãng tin AFP.

Cảnh sát bang New South Wales cho biết lực lượng cảnh sát có vũ trang đã chặn 2 chiếc xe đang trên đường tới bãi biển Bondi – nơi xảy ra vụ xả súng hôm 14-12 – sau khi nhận được thông tin “một hành vi bạo lực có thể đang được lên kế hoạch”.

Cánh sát hôm 18-12 bắt 7 người bị tình nghi lên kế hoạch "tấn công bạo lực" ở tây nam TP Sydney (Úc) (video từ một xe di chuyển trên đường nơi diễn ra vụ bắt giữ). Nguồn: X/The Noticer

Theo đoạn video do truyền thông địa phương thu được, cảnh sát vũ trang mặc đồ ngụy trang đã lục soát người một số đối tượng đang nằm úp mặt xuống đường, hai tay bị khoá ở sau lưng bằng dây rút nhựa. Một trong những nghi phạm có vẻ như đang chảy máu từ một vết thương trên đầu.

Một chiếc xe SUV của cảnh sát đã đâm trực diện vào một chiếc xe ô tô nhỏ màu trắng do các nghi phạm điều khiển.

Cảnh sát cho biết “trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, bảy người đàn ông này đang hỗ trợ cảnh sát trong quá trình làm chứng”. Danh tính 7 đối tượng này chưa được công bố.

“Hiện tại, cảnh sát chưa xác định được bất kỳ mối liên hệ nào [giữa 7 đối tượng này] với cuộc điều tra hiện tại về vụ tấn công khủng bố ở Bondi” - Cảnh sát bang New South Wales lưu ý.

Cảnh sát hôm 18-12 khống chế 2 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch "tấn công bạo lực" ở tây nam TP Sydney (Úc), 5 người khác liên quan cũng bị bắt giữ. Ảnh: 9NEWS

Úc đang trong tình trạng báo động cao sau khi 16 người thiệt mạng và 40 người bị thương, bao gồm 1 nghi phạm bị bắn hạ và 1 nghi phạm bị thương, trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi nhằm vào một lễ hội của người Do Thái.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 18-12 cho biết Úc sẽ ban hành luật giúp việc truy tố những người truyền bá ngôn từ thù hận và bạo lực trở nên dễ dàng hơn, cũng như tăng hình phạt và xây dựng chế tài nhằm vào các tổ chức mà lãnh đạo của họ có hành vi, phát ngôn thù hận.

Cảnh sát cáo buộc vụ tấn công do Sajid Akram, 50 tuổi, và con trai Naveed Akram, 24 tuổi, thực hiện. Sajid đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường, trong khi Naveed bị truy tố 59 tội danh, bao gồm tội giết người và khủng bố.

Thủ tướng Albanese hôm 16-12 nói rằng hai cha con nghi phạm đã tới Philippines vài tuần trước khi ra tay xả súng ở bãi biển Bondi và “có vẻ như có bằng chứng cho thấy vụ xả súng này được truyền cảm hứng từ một tổ chức khủng bố, cụ thể là [Nhà nước Hồi giáo tự xưng] IS”.

Theo dữ liệu xuất nhập cảnh, hai cha con Akram nhập cảnh vào Philippines hôm 1-11. Nhân viên khách sạn nơi hai người này lưu trú kể lại với AFP rằng hai vị khách người Úc này thường chỉ rời phòng một giờ mỗi ngày và sống khá khép kín, khác với các khách du lịch nước ngoài khác.

Philippines hôm 17-12 nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy nước này bị lợi dụng để huấn luyện khủng bố.