Nhật bắt nghi phạm sát hại phụ nữ Việt trong chung cư 25/10/2025 17:59

(PLO)- Cảnh sát Nhật đã bắt nghi phạm Dinh Thi Phuong (32 tuổi), với cáo buộc sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ chung cư ở TP Hiroshima.

Ngày 25-10, cảnh sát Nhật đã bắt nghi phạm Dinh Thi Phuong (32 tuổi), với cáo buộc sát hại người phụ nữ Việt Nam trong căn hộ chung cư ở TP Hiroshima (Nhật) cách đây 10 ngày, theo tờ Yomiuri Shimbun.

Nghi phạm là một thực tập sinh, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại khu Suginamidai, quận Saeki. Cảnh sát cáo buộc nghi phạm Phuong giết người cướp của và xâm nhập trái phép chỗ ở.

Cảnh sát chưa công bố lời khai của nghi phạm.

Trụ sở Cảnh sát Tỉnh Hiroshima. Ảnh: Yomiuri Shimbun

Theo cảnh sát, Phuong bị tình nghi đột nhập vào căn hộ ở tầng 14 chung cư tại quận Nishi, dùng vật cứng đánh nhiều nhát vào vùng đầu và mặt nạn nhân Nguyen Thuy Nga (32 tuổi) trước khi lục soát phòng với ý định trộm tiền và tài sản giá trị.

Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ khoảng 9 giờ sáng đến 6 giờ 35 phút chiều 15-10 (giờ địa phương).