Người Nhật Bản chuộng thịt gà chế biến của Việt Nam 24/10/2025 17:54

(PLO)- Thịt gà chế biến của doanh nghiệp Việt đang được đón nhận tại thị trường Nhật Bản.

Sau 3 năm kể từ khi xuất khẩu lô gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P Việt Nam cho biết, đến nay đơn vị này đã xuất khẩu thành công 10.000 tấn thịt gà chế biến sang thị trường này.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit tin rằng điều này cho thấy Việt Nam ngày càng đủ năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu thực phẩm nghiêm ngặt, đặc biệt tại thị trường cao cấp như Nhật Bản.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết, hiện các sản phẩm vẫn chưa bán trực tiếp cho người tiêu dùng Nhật Bản mà phải thông qua các kênh phân phối và đối tác địa phương.

Đơn cử, nếu muốn bán sản phẩm qua hệ thống 7-Eleven của Nhật Bản, nhà máy phải hợp tác với công ty quản lý kênh này để phân phối sản phẩm theo đơn đặt hàng của đối tác.

Dù vậy, theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, gần đây Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã tích cực hỗ trợ, thúc đẩy quá trình thiết lập mối quan hệ giữa hai nước trong lĩnh vực xuất khẩu gia cầm. Điều này giúp Việt Nam có thể chính thức đưa sản phẩm gà sang Nhật Bản, mở ra cơ hội cho cả ngành chăn nuôi Việt Nam.

Tháng 9-2025, Việt Nam và Nhật Bản đã khởi động Giai đoạn 3 của Tầm nhìn Trung và Dài hạn về hợp tác nông nghiệp (2025-2030), sau nhiều năm hợp tác ổn định trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản, với giá trị thương mại tăng từ 3,02 tỉ USD năm 2015 lên khoảng 4,9 tỉ USD vào năm 2024.

Ngành gia cầm của Việt Nam có nhiều dư địa xuất khẩu. Ảnh: Thu Hà

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá, việc doanh nghiệp xuất khẩu thịt gà chế biến sang Nhật Bản không chỉ đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành chăn nuôi tỉnh, mà còn tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Theo bà Hoàng, Đồng Nai hiện là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển chăn nuôi. Tỉnh có quy mô tổng đàn khoảng 3,84 triệu con heo và gần 36,2 triệu con gia cầm (chủ yếu là đàn gà với tổng đàn khoảng 33 triệu con). Ngoài ra còn có các loại vật nuôi khác như trâu, dê, chim cút và chim yến.

Trong những năm gần đây, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã dịch chuyển theo hướng từ nhỏ lẻ sang trang trại, đặc biệt đối với hai loại vật nuôi chủ lực là heo và gà. Các trang trại cũng chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong chăn nuôi.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong tỉnh còn xây dựng 52 chuỗi liên kết trong sản xuất. Trong đó có hai chuỗi thịt gà chế biến xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, với sản lượng xuất khẩu gần 1.000 tấn/tháng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, đẩy mạnh tính chuyên nghiệp, mở rộng liên kết chuỗi sản xuất, đặt tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường và phát triển xanh lên hàng đầu, hướng đến phát triển bền vững.